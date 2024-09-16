Почему в Киеве плохой воздух и когда станет легче дышать

Самый высокий показатель зафиксирован в Соломенском районе

Ночью в Киеве зафиксировано временное ухудшение качества воздуха. Вероятной причиной стали пожары в экосистемах Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в слое воздуха.

Об этом сообщалось в Киевской городской государственной администрации. Киевлянам рекомендовали закрывать окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды и если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

В понедельник, 16 сентября, по состоянию на 12 часов дня в Киеве уровень загрязнения воздуха умеренный. По данным портала SaveEcoBot, такое качество воздуха может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей.

Самый грязный воздух вблизи проспекта Отрадный в Соломенском районе столицы. Общий индекс качества составляет 100, что вредно для чувствительных групп.

Также умеренное загрязнение воздуха вблизи Теремков. Показатель качества составляет 89.

В центре Киева фиксируют уровень загрязнения умеренный. В среднем индекс составляет 55–60.

На левом берегу местами воздух чист, однако в основном уровень загрязнения умеренный.

Лучший показатель с индексом 21 зафиксирован на улице Лисичанская в Соломенском районе. Также низкий уровень загрязнения на Чоколовке и в районе Караваевых дач.

Не критично и на Оболони. Там зафиксированы показатели 40-50.

В Святошинском районе тоже неплохая ситуация с качеством воздуха. Уровень загрязнения составляет в среднем 40.

Карта качества воздуха в Киеве

Добавим, что радиационный фон в Киеве в норме.

Ранее "Телеграф" писал, что грязная вода в Десне дошла до Киевской области. Есть ли опасность для столицы.