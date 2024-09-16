Чому в Києві погане повітря та коли стане легше дихати

Найвищий показник зафіксували у Солом'янському районі

Вночі у Києві зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Ймовірною причиною стали пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Про це повідомляли у Київській міській державній адміністрації. Киянам рекомендували закривати вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води та якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

У понеділок, 16 вересня, станом на 12 годину дня у Києві рівень забруднення повітря здебільшого помірний. За даними порталу SaveEcoBot, така якість повітря може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Найбрудніше повітря поблизу проспекту Відрадний у Солом'янському районі столиці. Загальний індекс якості становить 100, що є шкідливим для чутливих груп.

Також помірне забруднення повітря поблизу Теремків. Показник якості становить 89.

У центрі Києва фіксують рівень забруднення помірний. В середньому індекс складає 55-60.

На лівому березі місцями повітря чисте, проте в основному рівень забруднення помірний.

Найкращий показник з індексом 21 зафіксований на вулиці Лисичанська у Солом'янському районі. Також низький рівень забруднення на Чоколівці та в районі Караваєвих дач.

Не критично й на Оболоні. Там зафіксовано показники 40-50.

У Святошинському районі теж непогана ситуація з якістю повітря. Рівень забруднення становить в середньому 40.

Карта якості повітря у Києві

Додамо, що радіаційний фон у Києві у нормі.

Раніше "Телеграф" писав, що брудна вода у Десні дійшла до Київської області. Чи є небезпека для столиці.