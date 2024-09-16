Чому в Києві погане повітря та коли стане легше дихати
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Найвищий показник зафіксували у Солом'янському районі
Вночі у Києві зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Ймовірною причиною стали пожежі в екосистемах Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.
Про це повідомляли у Київській міській державній адміністрації. Киянам рекомендували закривати вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води та якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
У понеділок, 16 вересня, станом на 12 годину дня у Києві рівень забруднення повітря здебільшого помірний. За даними порталу SaveEcoBot, така якість повітря може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.
Найбрудніше повітря поблизу проспекту Відрадний у Солом'янському районі столиці. Загальний індекс якості становить 100, що є шкідливим для чутливих груп.
Також помірне забруднення повітря поблизу Теремків. Показник якості становить 89.
У центрі Києва фіксують рівень забруднення помірний. В середньому індекс складає 55-60.
На лівому березі місцями повітря чисте, проте в основному рівень забруднення помірний.
Найкращий показник з індексом 21 зафіксований на вулиці Лисичанська у Солом'янському районі. Також низький рівень забруднення на Чоколівці та в районі Караваєвих дач.
Не критично й на Оболоні. Там зафіксовано показники 40-50.
У Святошинському районі теж непогана ситуація з якістю повітря. Рівень забруднення становить в середньому 40.
Додамо, що радіаційний фон у Києві у нормі.
Раніше "Телеграф" писав, що брудна вода у Десні дійшла до Київської області. Чи є небезпека для столиці.