В центре столицы нардеп избил мужчину: первые подробности

По данному делу проводится проверка

Киевские правоохранители выясняют обстоятельства избиения мужчины, которое произошло в центре столицы. Пострадавшего, по предварительным данным, ударил народный депутат Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киева. Обстоятельства инцидента на данный момент устанавливаются.

В Печерское управление полиции поступило сообщение от мужчины об избиении. Потерпевший отметил, что его ударил народный депутат Украины.

Заявителя доставили в управление полиции и допросили. Сообщение о происшествии было зарегистрировано и по данному факту началась проверка.

В соцсетях пишут, что пострадавшего ударили ногой в спину. Это произошло после того, как парень, узнавший медийного нардепа подошел к нему и захотел пообщаться.

Мужчина был не в настроении и отказался от общения. Когда парень начал отходить со своим самокатом, тот якобы ударил его ногой в спину.

В настоящее время эта информация официально не подтверждена. По этому делу производится проверка.

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