Буря накроет Киев: синоптики предупреждают об опасности

В регионе объявили желтый уровень опасности

В понедельник, 16 сентября, в Киеве и области ожидаются сильные порывы ветра. Уже в ближайшее время может подняться буря.

Предупреждает об опасных метеорологических явлениях Украинский гидрометеорологический центр. По данным синоптиков, ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с.

Сильный ветер в Киеве может продержаться до конца суток. Поэтому в регионе объявлен I (желтый) уровень опасности.

Специалисты призывают жителей города и области осторожничать, избегать крупных деревьев, рекламных конструкций и не оставлять автомобили под опасными объектами. А также плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

В КГГА напомнили, куда обращаться в случае экстренных ситуаций. При подтоплении проезжей части или тротуаров следует обращаться к диспетчерской УК "Киевавтодор": 0442847419.

Если дерево упало или сломались ветки – звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травме людей немедленно звоните 103.

В случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков следует обращаться по номерам: 0442783540 или 0504398366.

Отметим, пока в Киеве малооблачная погода. Температура воздуха составляет +25 °, вечером опустится до +17 °. В ближайшие сутки осадков не ожидается.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве зафиксировали временное ухудшение качества воздуха. Киевлянам рекомендовали закрывать окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды и если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.