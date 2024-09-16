Буря накриє Київ: синоптики попереджають про небезпеку

У регіоні оголосили жовтий рівень небезпечності

У понеділок, 16 вересня в Києві та області очікуються сильні пориви вітру. Вже найближчим часом може здійнятися буря.

Попереджає про небезпечні метеорологічні явища Український гідрометеорологічний центр. За даними синоптиків, очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с.

Сильний вітер у Києві може протриматися до кінця доби. Через це в регіоні оголошено І (жовтий) рівень небезпечності.

Фахівці закликають жителів міста та області бути обережними, уникати великих дерев, рекламних конструкцій і не залишати автомобілі під небезпечними об'єктами. А також щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

У КМДА нагадали, куди звертатися в разі екстрених ситуацій. При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

Коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номерами: 0442783540 або 0504398366.

Зазначимо, наразі у Києві малохмарна погода. Температура повітря складає +25°, ввечері опуститься до +17°. Найближчу добу опадів не очікується.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Киянам рекомендували закривати вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води та якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.