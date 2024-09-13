В Киеве прозвучала сирена без тревоги: что известно

Как пишут киевляне, слышали ее местами

В пьяницу, 13 сентября, в нескольких районах Киева прозвучала сирена. Однако официально тревога не объявлялась.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Также об этом пишут местные жители.

Вероятно, произошел сбой в системе оповещения, потому киевляне слышали сигнал тревоги.

Напомним, что утром, 12 сентября, в Киеве вдвое раздались мощные взрывы. Скорее всего работают силы ПВО.

Начальник КМВА Сергей Попко прокомментировал ночную атаку россиян. Он отметил, что это седьмая воздушная атака РФ на Киев за сентябрь.

"Враг в очередной раз применил ударные БпЛА, предварительно типа "Shahed". Относительно ракет — действительно, в течение ночи объявлялись угрозы применения баллистики, но обошлось без применения по Киеву. Воздушная тревога в столице объявлялась трижды и суммарно продолжалась около 2-х часов. Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи в воздушном пространстве Украины постоянно добавлялись новые и новые БПЛА. Силы и средства противовоздушной обороны все сбили на происках", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в разных районах Киева видели мощные молнии, буквально разрывающие небо. Снимками капризов природы пользователи делятся в соцсетях.