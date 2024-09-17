В Киеве снова загрязнение воздуха достигло критического значения? Что известно

Проблемы с воздухом в Киеве не новые

Украинский гидрометеорологический центр (УкрГМЦ) предупреждает о повышенном уровне загрязнения атмосферы в столице. Во вторник, 17 сентября содержание диоксида азота в Киеве превысило норму.

Прогноз на 18-19 сентября также неутешителен: из-за сухой и теплой погоды уровень диоксида азота в воздухе будет в 5 раз выше нормы. Это может плохо повлиять на самочувствие людей, сообщается на странице УкрГМЦ в Facebook.

В то же время в КГГА информацию о загрязнении воздуха в Киеве опровергли. По их словам, по состоянию на вечер 17 сентября уровень загрязненности воздуха низкий, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ не превышены.

Проблемы с воздухом в Киеве не новые. В понедельник, 16 сентября, качество воздуха также было неудовлетворительным. Оно ухудшилось из-за пожаров в области и неблагоприятной погоды.

Власти советовали киевлянам закрывать окна, меньше бывать на улице и пить больше воды. Владельцам воздухоочистителей советовали включать их на полную мощность. По данным SaveEcoBot, самый грязный воздух был у проспекта Отрадный в Соломенском районе, самый чистый — на улице Лисичанской того же района.

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