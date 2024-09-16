Бабье лето еще будет: когда уйдет штормовой ветер и Украину накроет тепло

Бабье лето осенью этого года будет дважды

Осень в Украине началась с переменной погоды. Синоптики фиксируют резкие перепады температур и нестабильные атмосферные явления. На юге и востоке страны прошли сильные дожди, тогда как запад остается преимущественно сухим.

О текущей ситуации "Телеграфа" рассказала метеоролог, начальник авиационной метеорологической станции гражданской (АМСГ) Винницкого областного центра по гидрометеорологии Мария Горбатая. По ее словам, погодные условия сейчас формируются под влиянием сложного взаимодействия циклонов и антициклонов.

В последние дни в Украине наблюдались значительные колебания погодных условий. На юго-востоке страны прошли интенсивные осадки. Местами количество дождя достигало 29 миллиметров. В то же время в центральных и западных областях осадков было значительно меньше или вообще не наблюдалось.

Синоптики объясняют такую ситуацию влиянием глубокой котловины, зажатой между двумя антициклонами. Это приводит к постоянному движению атмосферных фронтов по территории страны. Значительным перепадам атмосферного давления способствует взаимодействие циклона на юге и усиление антициклона с северо-востока.

Ветреная погода стала характерным признаком начала осени в Украине. Во многих регионах фиксировали порывы ветра до 15-20 м/с. Такие показатели относят к первому уровню опасности штормового предупреждения. Шквальный ветер в Украине повалил деревья и повредил автомобили в некоторых городах.

Когда будет в Украине бабье лето?

Относительно популярного вопроса о бабьем лете, синоптик отмечает, что первый его период уже прошел в начале сентября. Тогда в Украине наблюдалась сухая погода с температурой до +26°C. Второй период бабьего лета ожидается в октябре.

Для этого периода характерна антициклональная погода без осадков. Ночные и утренние температуры обычно составляют +7-12°C. Точные даты этого периода синоптики пока не называют, ведь погодные условия зависят от многих факторов.

Интересно, что нынешняя осень демонстрирует аномальные явления не только в Украине. В Санкт-Петербурге, например, зацвела сирень. Это объясняется мощным гребнем тепла, который простирается от Турции до Архангельска. В то же время в Западной Европе наблюдается похолодание, а в Австралии выпал снег.

В ближайшее время ветреная погода в Украине ослабнет. Ожидается уменьшение скорости ветра до 7 м/с в юго-западном направлении. Осадков в ближайшие дни не предвидеться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что непогода наделала беды в Украине. В Днепропетровской области ветер повалил дерево на авто с ребенком.