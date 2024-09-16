Нападет ли на Украину мощный циклон: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в сентябре

Держится высокий уровень пожарной опасности

Сейчас в Центральной Европе и в Южной Европе наблюдаются аномальные погодные условия. Они связаны с поступлением арктического воздуха из Гренландии в эти регионы и влиянием мощного и малоподвижного циклона.

Постигает ли Украину судьба европейских стран-соседок, рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. Прогноз на ближайший месяц он озвучил в комментарии "Телеграфу".

"И вот этот циклон, он принес значительные осадки в страны Центральной Европы, благодаря которым реки переполнялись и наблюдаются наводнения. А также снижение температуры, существенное снижение, наиболее ощутимое в горных районах, в Альпах", - рассказал специалист.

По словам Кибальчича, там действительно выпало много снега. В некоторых регионах уже больше метра накопилось снега и температура градусов на 6-10 ниже нормы.

"То есть для них это действительно нетипичная ситуация в этот период сентября. Но у нас, в нашей стране, синаптические процессы другие. Нас преобладает антициклоническая деятельность, она связана с полем высокого давления, и поэтому у нас воздушные потоки в большинстве своем поступают с Востока и Юго-Востока. А потому температура воздуха у нас более-менее высокая, особенно в центральных, восточных областях она превышает норму на 6-8 градусов», — рассказал синоптик.

Он добавил, что благодаря антициклону в Украине осадков пока не ожидается. Но в последующие дни и до конца сентября у нас по всей территории Украины будет преобладать хорошая погода. Однако держится высокий уровень пожароопасности. В результате того, что почти нет осадков, все пересохло. В экосистемах происходят пожары. Сильный ветер раздувает пламя на значительных территориях.

В общем, сентябрь пройдет со спокойной погодой и может получиться в большинстве областей рекордно теплым.

"Особенно это касается восточных, южных регионов, центральных областей и на севере. Потому что у нас в прогнозах до конца месяца, хотя и будет постепенное понижение температуры, но все равно она будет превышать норму. Вот такие погодные перспективы нас ждут нас", – объяснил синоптик.

Ранее "Телеграф" писал, что 15 сентября в Одессе бушевала непогода и после сильного ливня была затоплена часть улиц. В результате в части города затруднено движение транспорта.