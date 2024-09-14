Похолодает аж до +12°С: какие регионы накроет осенняя погода в ближайшее время

Бабье лето заканчивается

В Украине подходят к концу теплые дни осени. Ведь уже скоро столбик термометра опустится до +12°С.

Об этом свидетельствуют данные с портала Укргидрометцентра. Уже с понедельника, 16 сентября, синоптики прогнозируют постепенное понижение температуры.

В начале следующей недели синоптики прогнозируют от +23 до 25°С днем и от +11°С до 16°С ночью. Кое-где будут сильные дожди и ливни, которые принесут значительное похолодание.

Когда в Украине температура опустится до +12?

Уже в четверг, 19 сентября, в западных регионах температура днем будет до +21°С. Ночью воздух охладится до +10°С. На востоке страны дождей и осадков не ожидается и среднесуточная температура будет несколько выше. Так, днем обещают до +23°С, а ночью – до +11°С. Северные регионы тоже ожидает похолодание до +23°С днем и до +12°С ночью.

Прогноз погоды на 19 сентября.

В центре страны синоптики днем обещают до +24°С, а ночью до +11°С. В Киеве также будет прохладно, там ночью столбик термометра опустится до +10°С. На юге страны будет до +24°С днем и до +16°С ночью. 19 сентября в Украине не прогнозируются дожди. Порывы ветра составят 5-10 м/с.

Напомним, что в столице в ближайшие дни прогнозируют теплую погоду, которую не испортят дожди.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой погоды ожидать в сентябре и задержится ли тепло надолго.