Загрязнение Десны: Киев будет проверять питьевую воду на один химический элемент и одно соединение

В Водоканале "Телеграфу" рассказали, можно ли пить воду в столице

Грязное пятно с отходами российского сахарозавода еще не добралось до Киева по реке Десна. Однако "Киевводоканал" уже усилил лабораторный контроль таких показателей, как аммоний (химическое соединение — Ред.), марганец, химическое потребление кислорода и запах. Потому что Киев берет из реки 70% питьевой воды.

О том, можно ли пить воду и как ее очищают, "Телеграфу" рассказали в "Киевводоканале". Рассказываем об этом подробнее.

Можно ли пить воду из-под крана в Киеве

По состоянию на 19 сентября воду в столице можно пить, успокоили в ведомстве.

"По результатам выполненных исследований сообщаем, что на сегодняшний день ухудшения качества воды реки Десна не наблюдается, а качество питьевой воды в централизованной системе водоснабжения города Киева соответствует действующим нормам", — говорят в "Киевводоканале".

Грязная вода дойдет до Киева. Что тогда?

Воду проверяют на Деснянской водопроводной станции, а также специалисты выезжают брать пробы воды выше по течению, в контрольных точках в селах Пуховка и Летки. Также воду проверяют, как и прежде, на стандартных очистных сооружениях, перед подачей в распределительную сеть Деснянской водопроводной станции, на насосных станциях и непосредственно в распределительной водопроводной сети города Киева.

Был усилен лабораторный контроль таких показателей, как аммоний, марганец, химическое потребление кислорода и запах.

Если в реке Десна показатели ухудшатся, то:

повысят дозу коагулянта (вещество, применяемое для очистки воды за счет превращения малых частиц в кучки, которые ловит фильтр);

оптимизируют режимы хлорирования воды;

будут усиленно очищать воду с использованием пылевидного активированного угля.

"Такая технология не только обеспечит качество воды в текущей ситуации, но и применима в будущих чрезвычайных случаях", — говорят в "Водоканале" об угле.

В месте водозабора установили дополнительное боновое ограждение, расположенное перед существующей защитной дамбой, образующей ковш водозабора. Ограждение предотвращает попадание грязи и мусора с поверхности воды, обеспечивая дополнительный уровень защиты.

"Данные меры призваны обеспечить безопасность водоснабжения и сохранить качество воды, которую получают киевляне, несмотря на возможные риски", — сказали нам в "Водоканале".

Отметим, что по данным Минсреды, по состоянию на 19 сентября качество воды на реке Десна в местах водозаборов в Киевской области в пределах нормы. Мор рыбы не обнаружен. По азоту аммонийному, нитритам и хлоридам превышений не зафиксировано.

Ранее прогнозировалось, что загрязненная вода из Десны могла достичь Деснянского водозабора в Киеве на прошлой неделе. Однако эти данные пока никто не подтверждает. Напротив, концентрация вредных веществ спадает, они растворяются в реке.