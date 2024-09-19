Грузовик с поднятым прицепом влетел в новенький мост в Киеве: видео

В сети шутят, что автомобиль "тестировал путепровод"

В четверг, 19 сентября, в Киеве грузовик застрял под путепроводом. Инцидент произошел на улице Богатырской в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Реальный Киев". Грузовой автомобиль ехал с поднятым прицепом и не уместился под мостом.

Видео с места происшествия попали в сеть. На кадрах виден момент дорожно-транспортного происшествия.

В сети пошутили над инцидентом. Участник группы "Оболонский район" в Facebook написать под видео: "Грузовик с поднятым прицепом тестирует путепровод на прочность".

Также киевляне публикуют фото с места происшествия.

На Богатырской

Судя по видео, мост действительно выдержал и "прошел" тест.

Отметим, что новый путепровод – проезд по улице Полярной эстакады через Богатырскую, открыли в конце весны. Стоила развязка 2 миллиарда гривен.

Тогда киевляне подвергли критике новый путепровод и инициаторов его строительства. Общественность подчеркнула, что это "очередной проект расточительства".

Напомним, жители Киева просили не строить эту транспортную развязку. В марте КГГА опубликовала информацию о планах начать строительство путепровода на пересечении улиц Богатырской и Полярной. После этого киевляне создали электронную петицию о запрещении строительства.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях в Киеве массовая драка закончилась стрельбой. На кадрах с места происшествия видно, что толпа сначала громко выясняла отношения, а затем раздалось несколько выстрелов.