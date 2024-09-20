Как выглядит самый грязный город Европы: фоторепортаж из Киева

Киев утром накрыл едкий дым

В пятницу, 20 сентября, Киев неожиданно возглавил антирейтинг самых грязных городов мира. Столица Украины стала самым грязным городом Европы, уступая уровень загрязнения воздуха в мире только египетскому Каиру. Но потом ситуация изменилась, и Киев стал городом с самым загрязненным воздухом в мире.

Жители города проснулись в окутанном смогом мегаполисе. Видимость резко снизилась, а дышать стало тяжело. Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов запечатлел на фотографиях, как выглядит Киев утром в пятницу.

По предварительной информации причиной резкого ухудшения качества воздуха стали масштабные лесные пожары в Киевской области. Огонь, охвативший значительные территории, вызвал горение торфяников, выделяющих густой дым и токсичные вещества. Оперативный дежурный Главного управления ГСЧС Киевской области подтвердил, что пожары в экосистеме были зафиксированы в Вышгороде.

Киевская городская государственная администрация обнародовала данные, согласно которым на 7:00 утра в воздухе фиксируется значительное повышение концентрации взвешенных частиц. Эксперты связывают это явление с пожарами в экосистеме Киевской области, дым от которых накрыл столицу.

По информации SaveEcoBot, использующего формулу NowCast (US EPA) для оценки уровня загрязнения, концентрация мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона достигает 271AQI PM2.5. Этот уровень загрязненности характеризуют как "очень вредный".

Мелкодисперсная пыль является одним из самых опасных загрязнителей воздуха. Частицы размером 2,5 микрона способны проникать глубоко в легкие и даже в кровеносную систему. По размеру они меньше человеческого волоса.

Городские власти призывают жителей Киева ограничить пребывание на открытом воздухе, пить много воды и закрыть окна. Ведь уровень загрязненности превышен в 17,5 раза.

На фотографиях нашего корреспондента видно, что город окутал дым. Жители столицы жалуются на то, что дышать на улицах очень тяжело, в воздухе ощущается неприятный запах. Кроме того, через некоторое время после выхода на улицы начинают печь глаза.

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