Как уберечься от смога в Киеве: рекомендации от КГГА

Столичная власть дала киевлянам несколько советов

В пятницу, 20 сентября, Киев накрыл дым и неприятный запах. В столице зафиксировано временное ухудшение состояния воздуха.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Там рекомендовали воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице

По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 7:00 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). В администрации подчеркнули, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области. По информации оперативного дежурного ГУ ГСЧС Киевской области, пожары в экосистеме были зафиксированы в Вышгородском районе.

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До улучшения ситуации с состоянием воздуха в КГГА рекомендовали:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Уровень загрязнения воздуха

Следует отметить, что по данным SaveEcoBot, согласно формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха – мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона, в Киеве по состоянию на 9:00 20 сентября уровень загрязнения воздуха составляет 196 AQI PM2.5. Это вредный уровень загрязнения атмосферного воздуха, который может вызвать дискомфорт при дыхании из-за длительного воздействия, а также дискомфорт у людей с заболеваниями сердца.

Как сообщал "Телеграф", проблемы с загрязнением воздуха в столице фиксировались и 17 сентября. Содержание диоксида азота в Киеве превысило норму.