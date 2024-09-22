От пустыря с оборванцами до VIP-базара: как строили легендарный Бессарабский рынок (фото)

Культовое место, о котором знает каждый киевлянин

В самом центре столицы располагается легендарный Бессарабский крытый рынок, который считается одним из самых старейших и самых дорогих в Киеве. Здание базара, несмотря на военные действия и революции, практически не изменилось с момента своего открытия и сегодня продолжает выполнять свою главную миссию — предлагает покупателям разнообразную продукцию.

Бессарабский рынок находится на одноименной площади на западном конце Крещатика. Сложно поверить, но раньше здесь был мрачный пустырь на котором собирались криминальные элементы — разбойники и грабители. Вечером появляться в этом районе было крайне опасно…

"Телеграф" рассказывает о строительстве Бессарабского рынка и делится с читателями удивительными фактами из его богатейшей истории.

История Бессарабского рынка

Пустырь с дурной репутацией

Еще в середине ХІХ века на месте современной Бессарабской площади был пустырь, который заливали потоки воды, бегущей со всех окрестных холмов. Местность эта была очень грязная и усеянная бытовыми отходами.

Здесь собирались оборванцы и попрошайки, а также криминальные элементы — грабители и разбойники. Известно, что вечером появляться в районе Бессарабки было опасно.

Позже здесь располагались постоялые дворы, проводились праздничные балаганы и устанавливались цирковые павильоны. Публика собиралась при этом самая разношерстная и за чистотой никто не следил.

1888 год. Вид на Бессарабскую площадь и бульвар Шевченко (Бибиковский)

В 1869 году началась интенсивная застройка Крещатика современными зданиями — здесь появлялись офисы, магазины, банки, гостиницы и рестораны. В связи с этим мрачный пустырь городские власти решили привести в порядок — разбить сквер, оформить площадь и установить памятник Богдану Хмельницкому.

Однако в 1870 году было решено перенести на площадь рынок с улицы Крещатик, так как сюда было удобно осуществлять подвоз товаров. Так на Бессарабке появился торг (базар). Правда, выглядел он очень неопрятно и даже отвратительно. Здесь отсутствовали нормальные санитарные условия, вокруг бегали полчища крыс и гнили отходы.

Площадь до строительства рынка

На фоне красивого, отстроенного по "европейскому образцу" Крещатика Бессарабка выглядела убого и возмущала киевлян. Торг называли "гнойным волдырем Крещатика" и старались обходить его десятой дорогой.

На фоне этого городские власти и решили провести "ребрендинг" местности и построить здесь крытый капитальный рынок.

1890-е годы. Бессарабский рынок до постройки крытого здания

Завещание Лазаря и строительство рынка

В 1902 году власти Киева решили построить на Бессарабской площади крытый рынок. Эта затея считалась "высокорентабельным вложением муниципальных средств".

Стоимость строительства оценили в 500 тысяч рублей, притом что доход Киева составлял 2-3 миллиона рублей в год. Естественно, деньги на реализацию такого амбициозного проекта так и не нашли.

В 1910 году скончался один из богатейших людей империи, промышленник и меценат Лазарь Бродский, который завещал Киеву деньги на строительство Бессарабского рынка. Здание начали возводить в этом же году по проекту польского архитектора Генриха Гая.

Проект рынка

Конструкция рынка была невероятно сложной. Толстые кирпичные стены сочетались с многотонным металлическим сводчатым каркасом, на который опиралось перекрытие стеклянной крыши. Светопроницаемая крыша позволила добиться недоступной до этого времени освещённости внутреннего пространства.

Опыта строительства подобных сооружений у местных архитекторов не было и чтобы лучше подготовиться к работе главный инженер Бобрусов был даже отправлен в Европу для осмотра и ознакомления с устройством крытых рынков, которые тогда существовали в крупных городах Западной Европы.

1910 год. Строительство Бессарабского рынка

1910 год. Строительство Бессарабского рынка

1910 год. Строительство Бессарабского рынка

В конечном итоге Бессарабский рынок был построен в стиле позднего модерна. Его фасады украшены барельефами на пасторальные темы: "Молочница", "Селянин с быками", "Рыбы". Арки входов венчают головы быков, а решётки ворот украшены утками, взлетающими с озёрной глади. Над главным входом был размещен барельеф архангела Михаила, защитника города Киева.

Бессарабский рынок был оборудован по последнему слову техники и в его подвалах даже была установлена первая в Киеве и третья в империи холодильная установка.

1912 год. Холодильная установка Бессарабского рынка

Строительство длилось два года и уже 3(16) июля 1912 года состоялось его торжественное открытие.

1912 год. Открытие Бессарабского рынка

1912 год. Открытие Бессарабского рынка

1912 год. Открытие Бессарабского рынка

1915 год. Бессарабский рынок

1915 год. Бессарабский рынок

Бессарабский рынок уцелел во время войны и даже во времена оккупации там продолжали торговать. В начале восьмидесятых годов прошлого века рынок хотели снести, а на его месте построить транспортную развязку.

К счастью, начало перестройки и распад СССР помешали этим планам.

1993 год. Бессарабский рынок

С 2015 года по 2022 год на Бессарабском рынке провели восстановительные работы фасада здания, заменили кровельные части крыши, улучшили торговые места, обустроили места для фаст-фудов и помещения для магазинов.

Сейчас в здании прописались супермаркеты, магазинчики и заведения питания. Бессарабский рынок считается самым дорогим в Киеве и здесь предлагают состоятельным клиентам товары премиум класса.

На Бессарабке можно купить овощи и фрукты, мясо, птицу и рыбу, а также специи, сухофрукты и соленья.

Интересно, что здание базара, открытое в 1912 году практически не изменило свой внешний вид и не смотря на свой солидный возраст выглядит вполне привлекательно.

Напомним, американский ученый и общественный деятель Томас Тейлор в 1970 году посетил киевский рынок и сделал серию ярких фотографий. Во времена СССР столичный базар состоял из нескольких павильонов и не мог предложить покупателям большой ассортимент продуктов или заморскую экзотику. Все позиции были четкими и понятными, а цены — фиксированными.

К примеру, картошка стоила 33 копейки за килограмм, морковь — 70 копеек, огурец и буряк — по 40 копеек, а сливы по 1 рублю 20 копеек.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел Центральный гастроном на Крещатике в период дефицита. Именно возле этой "торговой точки" можно было увидеть километровые очереди, которые могли формироваться еще с вечера.

Каждый потенциальный покупатель надеялся на то, что именно он попадет на "выброс" дефицитного товара: колбасы и сосисок, молочных продуктов, кока-колы, верхней одежды, порошка или соды.