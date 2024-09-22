От пустыря с оборванцами до VIP-базара: как строили легендарный Бессарабский рынок (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Культовое место, о котором знает каждый киевлянин
В самом центре столицы располагается легендарный Бессарабский крытый рынок, который считается одним из самых старейших и самых дорогих в Киеве. Здание базара, несмотря на военные действия и революции, практически не изменилось с момента своего открытия и сегодня продолжает выполнять свою главную миссию — предлагает покупателям разнообразную продукцию.
Бессарабский рынок находится на одноименной площади на западном конце Крещатика. Сложно поверить, но раньше здесь был мрачный пустырь на котором собирались криминальные элементы — разбойники и грабители. Вечером появляться в этом районе было крайне опасно…
"Телеграф" рассказывает о строительстве Бессарабского рынка и делится с читателями удивительными фактами из его богатейшей истории.
История Бессарабского рынка
Пустырь с дурной репутацией
Еще в середине ХІХ века на месте современной Бессарабской площади был пустырь, который заливали потоки воды, бегущей со всех окрестных холмов. Местность эта была очень грязная и усеянная бытовыми отходами.
Здесь собирались оборванцы и попрошайки, а также криминальные элементы — грабители и разбойники. Известно, что вечером появляться в районе Бессарабки было опасно.
Позже здесь располагались постоялые дворы, проводились праздничные балаганы и устанавливались цирковые павильоны. Публика собиралась при этом самая разношерстная и за чистотой никто не следил.
В 1869 году началась интенсивная застройка Крещатика современными зданиями — здесь появлялись офисы, магазины, банки, гостиницы и рестораны. В связи с этим мрачный пустырь городские власти решили привести в порядок — разбить сквер, оформить площадь и установить памятник Богдану Хмельницкому.
Однако в 1870 году было решено перенести на площадь рынок с улицы Крещатик, так как сюда было удобно осуществлять подвоз товаров. Так на Бессарабке появился торг (базар). Правда, выглядел он очень неопрятно и даже отвратительно. Здесь отсутствовали нормальные санитарные условия, вокруг бегали полчища крыс и гнили отходы.
На фоне красивого, отстроенного по "европейскому образцу" Крещатика Бессарабка выглядела убого и возмущала киевлян. Торг называли "гнойным волдырем Крещатика" и старались обходить его десятой дорогой.
На фоне этого городские власти и решили провести "ребрендинг" местности и построить здесь крытый капитальный рынок.
Завещание Лазаря и строительство рынка
В 1902 году власти Киева решили построить на Бессарабской площади крытый рынок. Эта затея считалась "высокорентабельным вложением муниципальных средств".
Стоимость строительства оценили в 500 тысяч рублей, притом что доход Киева составлял 2-3 миллиона рублей в год. Естественно, деньги на реализацию такого амбициозного проекта так и не нашли.
В 1910 году скончался один из богатейших людей империи, промышленник и меценат Лазарь Бродский, который завещал Киеву деньги на строительство Бессарабского рынка. Здание начали возводить в этом же году по проекту польского архитектора Генриха Гая.
Конструкция рынка была невероятно сложной. Толстые кирпичные стены сочетались с многотонным металлическим сводчатым каркасом, на который опиралось перекрытие стеклянной крыши. Светопроницаемая крыша позволила добиться недоступной до этого времени освещённости внутреннего пространства.
Опыта строительства подобных сооружений у местных архитекторов не было и чтобы лучше подготовиться к работе главный инженер Бобрусов был даже отправлен в Европу для осмотра и ознакомления с устройством крытых рынков, которые тогда существовали в крупных городах Западной Европы.
В конечном итоге Бессарабский рынок был построен в стиле позднего модерна. Его фасады украшены барельефами на пасторальные темы: "Молочница", "Селянин с быками", "Рыбы". Арки входов венчают головы быков, а решётки ворот украшены утками, взлетающими с озёрной глади. Над главным входом был размещен барельеф архангела Михаила, защитника города Киева.
Бессарабский рынок был оборудован по последнему слову техники и в его подвалах даже была установлена первая в Киеве и третья в империи холодильная установка.
Строительство длилось два года и уже 3(16) июля 1912 года состоялось его торжественное открытие.
Бессарабский рынок уцелел во время войны и даже во времена оккупации там продолжали торговать. В начале восьмидесятых годов прошлого века рынок хотели снести, а на его месте построить транспортную развязку.
К счастью, начало перестройки и распад СССР помешали этим планам.
С 2015 года по 2022 год на Бессарабском рынке провели восстановительные работы фасада здания, заменили кровельные части крыши, улучшили торговые места, обустроили места для фаст-фудов и помещения для магазинов.
Сейчас в здании прописались супермаркеты, магазинчики и заведения питания. Бессарабский рынок считается самым дорогим в Киеве и здесь предлагают состоятельным клиентам товары премиум класса.
На Бессарабке можно купить овощи и фрукты, мясо, птицу и рыбу, а также специи, сухофрукты и соленья.
Интересно, что здание базара, открытое в 1912 году практически не изменило свой внешний вид и не смотря на свой солидный возраст выглядит вполне привлекательно.
Напомним, американский ученый и общественный деятель Томас Тейлор в 1970 году посетил киевский рынок и сделал серию ярких фотографий. Во времена СССР столичный базар состоял из нескольких павильонов и не мог предложить покупателям большой ассортимент продуктов или заморскую экзотику. Все позиции были четкими и понятными, а цены — фиксированными.
К примеру, картошка стоила 33 копейки за килограмм, морковь — 70 копеек, огурец и буряк — по 40 копеек, а сливы по 1 рублю 20 копеек.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел Центральный гастроном на Крещатике в период дефицита. Именно возле этой "торговой точки" можно было увидеть километровые очереди, которые могли формироваться еще с вечера.
Каждый потенциальный покупатель надеялся на то, что именно он попадет на "выброс" дефицитного товара: колбасы и сосисок, молочных продуктов, кока-колы, верхней одежды, порошка или соды.