Вы не узнаете это место: как выглядел киевский центральный ж/д вокзал более 100 лет назад

Интересное путешествие сквозь времена

Одной из самых ярких и узнаваемых локаций Киева бесспорно является центральный железнодорожный вокзал, который всегда полон пассажиров спешащих по своим делам. Располагается столичный ж/д вокзал в Соломенском районе города, а его история началась в далеком 1870 году.

Изначально здание вокзала представляло собой двухэтажное кирпичное здание стиле староанглийской готики. Для "высочайших особ" здесь предназначались роскошно обустроенные помещения, а грязные и тесные залы ожиданий принимали пассажиров третьего, "низшего класса".

В сети появились архивные фото киевского центрального железнодорожного вокзала конца XIX — начала ХХ века. Благодаря этим уникальным фотографиям мы можем увидеть, как выглядела эта локация более ста лет назад и как изменилось это знакомое для многих место с течением времени.

Как выглядел центральный железнодорожный вокзал Киева более 100 лет назад

Киев-Пассажирский — это главная пассажирская железнодорожная станция Киева. Здесь размещён пассажирский вокзал, состоящий из Центрального, Южного и Пригородного железнодорожных вокзалов. На территории станции также находятся локомотивное и вагонное депо.

Киевская железнодорожная станция была построена в 1868—1870 годах по проекту аритектора Вишневского и была предназначена для обслуживания двух железнодорожных веток. Ее торжественное открытие состоялось в 1870-х годах.

Первое здание киевского железнодорожного вокзала имело вид двухэтажного приземистого кирпичного здания, которое смахивало на английский замок.

Длина фасада здания вокзала достигала 133 метра. Здесь было расположено несколько залов ожидания: шикарные помещения для "высоких особ" и тесные, пыльные залы для "обычных" пассажиров.

Каждый день вокзал принимал и отправлял по семь курьерских почтовых и товарно-пассажирских поездов с вагонами I, II, III классов. За первые полгода было перевезено около 25 000 пассажиров.

Летом 1877 года в здании железнодорожного вокзала Киева произошёл сильный пожар. Сооружение восстановили, но ввиду расширения железнодорожного сообщения было решено провести реконструкцию и вокзала, и всей станции, которая должна была улучшить качество обслуживания пассажиров.

Позже к фасаду были дополнительно пристроены два деревянных павильона. В таком виде вокзал просуществовал вплоть до демонтажа в 1913 году.

К 1913 году старое вокзальное здание было снесено, а в 1914 году был заложен фундамент нового здания вокзала. Реализацию проекта Щуко остановила Гражданская война и Октябрьская социалистическая революция. К идее сооружения капитального здания вокзала возвратились в середине 1920-х годов.

Новое здание железнодорожного вокзала в стиле украинского барокко с элементами конструктивизма было сооружено в 1928—1932 годах.

В период Великой Отечественной войны здание киевского вокзала было частично разрушено. В 1945—1949 годах вокзал был восстановлен.

До середины 1950-х железнодорожное сообщение с левым берегом отсутствовало, а пассажирские поезда отправлялись со станции Бровары, откуда в Киев ходил трамвайный маршрут совпадающий с проложенной в 1960-х веткой метрополитена.

В 1978—1980 годах, перед Олимпиадой-80 был реконструирован главный вестибюль Центрального вокзала.

В 2001 году вокзал был полностью реконструирован. Был построен Южный вокзал, перестроены платформы, реконструированы здание Центрального вокзала и Вокзальная площадь, подземные пешеходные тоннели, расширенная пешеходная галерея над путями соединила здания Центрального и Южного вокзалов.

В 2011 году на станции был открыт музей исторического подвижного состава.

Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника 1963 года на которой можно увидеть первые турникеты на станции метро "Крещатик" и реакцию на них пассажиров.

Автоматические турникеты принимали 5-ти копеечные монеты и значительно ускоряли процесс оплаты проезда. Благодаря внедрению "технологичной новинки" количество бумажных билетов начало резко снижаться, а очереди на входе в подземку стали намного меньше.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как раньше выглядел киевский центральный автовокзал, который всегда был полон пассажиров и гудел как настоящее осиное гнездо. "Вторые ворота города" — именно так называли это место на протяжении многих десятилетий. Здесь в любое время года было многолюдно — ежедневно автовокзал обслуживал около 7 тысяч пассажиров.