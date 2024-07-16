У уклонистов отберут недвижимость? Адвокат дал "Телеграфу" четкий ответ

Не все нормы, которые озвучивают обществу, являются законными

Сегодня, 16 июля, в Украине истек срок обновления военно-учетных данных в ТЦК. На фоне этого все чаще звучат заявления, что уклонистов будут не только штрафовать, но и отбирать у них жилье.

В комментарии "Телеграфу" адвокат Ростислав Кравец рассказал, правда это или нет. Он напомнил, какие нормы привлечения к ответственности уклонистов сегодня действуют на самом деле.

По словам адвоката, в Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными или резервистами правил военного учета (ст. 210 КУоАП). После принятия нового закона о мобилизации суммы штрафов выросли до 2,4 — 59 тысяч гривен. А за не обновление данных в ТЦК грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.

"Но взыскание штрафов на сегодняшний день — это превышение полномочий со стороны представителей ТЦК", — отметил адвокат.

Что касается других санкций, то, по словам адвоката, руководству ТЦК разрешено ограничивать уклониста в праве пользоваться автомобилем.

"Для этого ТЦК нужно обратиться в суд и предоставить все документы, которые подтверждают нарушение правил военного учета. Также нужно уведомить лицо, которое хотят ограничить в праве пользования. В дальнейшем это дело будет рассматриваться в обычном порядке. Но его можно пересмотреть в апелляционном и кассационном порядке. Но на сегодняшний день я еще не встречал ни одного случая, когда ТЦК обращались в суд с таким ограничением", — сказал адвокат.

Другими полномочиями ТЦК не наделяли, а это значит, что жилье у уклонистов отбирать никто не будет.

Также "Телеграф" рассказывал о том, законны ли штрафы для уклонистов. Он подробно объяснил, в каком случае представителя ТЦК могут привлечь к ответственности за такие действия.