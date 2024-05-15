Богуслаев, Злочевский и госслужащие времен Януковича: "Схемы" нашли в Дубаях недвижимость экс-чиновников за миллионы долларов

Дубаи – отличная гавань для экс-чиновников из Украины

Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стали убежищем для бывших украинских высокопоставленных лиц, народных депутатов, прокуроров, судей и других, охотно покупающих себе там жилье. Не гнушаются этим также чиновники времен Виктора Януковича, ряд из которых накупили там себе апартаментов по меньшей мере на 30 миллионов долларов США.

Об этом сообщает проект "Схемы" в своем расследовании. Журналисты утверждают, что среди обладателей роскошных апартаментов в элитных жилых комплексах Дубаев – экс-министр экологии времен Януковича Николай Злочевский, экс-президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев, лоббист концерна "ЕДАПС" и бывший нардеп-регионал Василий Грицак, экс-судья Артур Емельянов и экс-заместитель прокурора Одесской области Олег Корнилов.

Данные о недвижимости получил международный расследовательский проект Dubai Unlocked через информацию от Земельного департамента Дубая и местных коммунальных учреждений. В свою очередь он передал эти данные в Вашингтонский центр оборонных исследований (C4ADS), норвежскому финансовому изданию E24 и Проекту по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Согласно документам, экс-министр Николай Злочевский в 2019 году стал обладателем двух квартир в жилом комплексе "W Residences — The Palm". Поскольку позже против него было начато расследование, он переписал имущество на свою дочь Анну. Сейчас Анна Злочевская, имеющая кипрское гражданство, остается обладателем обеих квартир.

Экс-нардеп и экс-руководитель "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев – тот самый, который сейчас находится за решеткой в рамках дела про государственную измену – с 2009 по 2018 годы вместе с сыном Александром приобрел 19 апартаментов и офисов в Дубаях за 11 млн долларов США. На Богуслаевых было записано 11 апартаментов в комплексах Al Msalli, Palme Couture Residences, Aquamarine, Burj Khalifa, Emirates Crown Tower, а также 8 готовых офисных помещений в Jumeirah Business Centre. Однако сейчас почти все это продано, причем Богуслаевы заработали на этом 3,5 миллиона долларов. Комментарии семья предателя давать категорически отказалась.

Бывший судья времен Януковича Артур Емельянов значительно скромнее – ему принадлежит только три квартиры в жилом комплексе Sadaf 6 за 1,8 млн долларов. Впрочем, юридически они принадлежат не самому Емельянову, а его бывшей супруге Светлане. Примечательно, что сам Емельянов говорит, что не имеет отношения к этим квартирам – мол, это имущество бывшей жены, а не его. Однако журналисты предполагают, что развод был фиктивным.

Еще один экс-нардеп, избравший Дубаи – экс-регионал и лоббист концерна "ЕДАПС" (Единая государственная автоматизированная паспортная система) Василий Грицак. Он купил в Дубаях две квартиры за 0,7 млн. долларов в комплексах Ocean Heights и The Fairways North Tower. Одну из них записали на старшего сына, другую на младшего сына. Грицак, кстати, сказал, что впервые слышит об апартаментах в Дубаях.

"Я впервые от вас слышу. Я их вам дарю! Понятия не имею. Вам подарок! Нет и не было", – ответил он на просьбу журналистов о комментарии.

Ранее "Телеграф" писал, что сейчас с депутатом Марченко, которая выбрасывала взятку через забор.

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