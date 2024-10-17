До +4 градусов ночью: насколько прогреется Киев в эти дни

Солнце хоть и светит, но почти не греет

Конец рабочей недели в столице будет преимущественно облачным и немного дождливым. Синоптики также прогнозируют похолодание, но минусовой температуры точно не ожидается.

Дневные показатели будут колебаться в пределах +8…10 градусов. Ночью они зафиксируются около +4 градусов, согласно данным сайта Sinoptik.

В первой половине четверга, 17 октября, прогнозируется ясная погода, но уже с обеда небо покроется облаками. Ночью прошел дождь и больше осадков в течение дня не ожидается. Температура днем повысится до 10 градусов, а ночью упала до 4 градусов. Максимальные порывы ветра произошли в ночное время – слабые 4 м/с.

В пятницу, 18 октября, небо будет ясным не долго, ведь в дневное время оно затянется облаками. Осадков не предполагается. Воздух днем прогреется до +8 градусов, а ночью остынет до +4 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легкие 2 м/с.

Первый выходной на этой неделе, 19 октября, также будет пасмурным, но недождливым. Облака будут держаться днем и вечером. Показатели термометров в обед вырастут до +8 градусов, а ночью упадут до +4 градусов. Наибольшая мощность ветра прогнозируется в обед – легкий 2 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал о погоде, которая ожидается в Украине до конца этой недели. Синоптики говорят, что заморозки уже распространяются по стране.