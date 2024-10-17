Авто въехало во двор школы в Киеве: пострадали ли дети, подробности (фото)

"Телеграф" выяснил подробности происшествия

В Киеве автомобиль залетел на территорию школы. Он пробил бетонное ограждение и остановился во дворе школы в Днепровском районе столицы.

Как видно на фото, передняя часть машины достаточно повреждена. Когда автомобиль обнаружили, водителя на месте не было. Соответствующие фото распространяют в телеграмм-каналах столицы.

Как удалось узнать, автомобиль залетел на территорию школы №11 по улице Алматинской. Представители администрации школы отказались комментировать ситуацию.

Школа №11, Google Maps

В прессслужбе патрульной полиции Киева "Телеграфу" сообщили, что патрульные получили сообщение о ДТП на улице Алматинская около часа ночи.

"К счастью, водитель автомобиля Geely не пострадал. Патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения, а проверив информацию о водителе согласно базам данных, установили, что он лишен права управления транспортными средствами по решению суда. На водителя мы составили протоколы по ч .5 ст. 126, ст. 124 и по ч.3 ст."

Поскольку ДТП произошло ночью, никто не пострадал.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что в Киеве сообщили о массовом минировании. После этого на места выехали правоохранители.