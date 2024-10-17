Авто в’їхало на подвір’я школи у Києві: чи постраждали діти, подробиці (фото)

"Телеграф" з'ясував подробиці події

У Києві автомобіль залетів на територію школи. Він пробив бетонну огорожу і зупинився на подвір’ї школи у Дніпровському районі столиці.

Як видно на фото, передня частина машини досить пошкоджена. Коли автівку виявили, водія на місці не було. Відповідні фото поширюють у телеграм-каналах столиці.

Як вдалось дізнатись, автомобіль залетів на територію школи №11, що на вулиці Алматинській. Представники адміністрації школи відмовились коментувати ситуацію.

Школа №11, Google Maps

У пресслужбі патрульної поліції Києва "Телеграфу" повідомили, що патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Алматинська близько першої ночі.

"На щастя, водій автомобіля Geely не постраждав. Патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння, а перевіривши інформацію про водія згідно з базами даних, встановили, що він позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду. На керманича ми склали протоколи за ч. 5 ст. 126, ст. 124 та за ч.3 ст. 130 КУпАП та відсторонили його від керування автівкою", — йдеться у повідомленні.

Оскільки ДТП відбулась вночі, ніхто не постраждав.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про те, що у Києві повідомили про масове мінування. Після цього на місця виїхали правоохоронці.