Массовое минирование в Киеве: кто получил жуткие письма, в полиции раскрыли детали (фото)

На местах работают соответствующие службы

В Киеве 14 октября полиция получила массовые сообщения о минировании. Стало известно, в какие учреждения неизвестные отправляли угрожающие письма.

"Телеграф" из собственных источников в полиции узнал, все звонившие по данному поводу говорили о письмах, в которых говорится в том, что в их здании якобы заложена взрывчатка. После этого на месте выехали правоохранители.

"Добрый день. К сожалению, есть сообщения об угрозе террористической атаки, которая может повлиять на безопасность", — говорилось в письмах.

Так, подобные сообщения приходили на электронную почту торговых центров, школ, университетов, музея искусств, экологического центра, посольства Хорватии в Киеве, посольства США, Укрэнерго, Оболонского пивного завода, офис Philip Morris, а также завода по производству велосипедов "Ардис".

В письмах неизвестные обвиняют в произошедшем одно из известных украинских медиа.

Стоит отметить, что помимо Киева, правоохранители и соответствующие спецслужбы ищут взрывчатки в учебных заведениях, судах и государственных учреждениях Днепра, Львова, Ровно, Житомира. О подобных случаях также сообщается в Сумах, Виннице, Запорожье, Ужгороде и других городах.

Стоит добавить, что в Нацполиции отреагировали на сообщения о минированиях. По их словам, они не впервые сталкиваются с такой ситуацией и имеют соответствующий алгоритм, как действовать в этих случаях.

"Не исключено, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах нашего государства, поэтому применяет для этого информационно-психологические спецоперации. Сил и средств полиции хватает, чтобы проверить каждый объект. На местах работают профильные службы. Призываем граждан быть внимательными и содействовать полиции в исполнении ими служебных обязанностей. По результатам проверок сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре текущего появились сообщения, что в вагон метро в Киеве закинули мину. В результате станцию временно закрыли. Вскоре удалось задержать подростка, который был причастен к этому инциденту.