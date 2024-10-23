Солнце немного погреет Киев: насколько потеплеет в эти дни

Облака решить ненадолго покинуть город

В начале недели в столице царили облака. Уже в ближайшие дни на небе будет солнце, но такая синоптическая ситуация не продержится долго.

Согласно прогнозу Meteofor, в течение 23-25 октября дневная температура максимально может вырасти до +15 градусов. Ночью столбики будут колебаться в пределах +4…8 градусов.

В среду, 23 октября, ожидается ясная погода, хотя днем будут плавать облака. Дневная температура повысится до +15 градусов, а ночная упала до +8 градусов. Максимальные порывы ветра прогнозируются в дневное время – свежие 10 м/с.

Четверг, 24 октября, порадует горожан солнцем. Воздух днем прогреется до +12 градусов, а ночью остынет до +5 градусов. Сила ветра в этот день не превысит свежих 8 м/с.

Но уже в пятницу, 25 октября, предполагается облачность. Дождей не будет. Дневные показатели вырастут до 11 градусов, а ночные зафиксируются около 4 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются в начале второй половины суток – свежие 7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода в разных регионах Украины в течение 23 октября.