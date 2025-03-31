Россияне ищут метро Москвы, а попадают в "Укрзалізницю": что у них там происходит

Наверное, дело рук неизвестных хакеров

На сайте московского метрополитена произошел масштабный сбой, в результате которого пользователи вместо привычной страницы видят интерфейс украинской железной дороги.

Попытки зайти на официальный сайт метро Москвы приводят к загрузке страницы "Укрзалізниці". Российские СМИ объясняют ситуацию "техническими работами", однако это не объясняет появление украинского интерфейса.

Изображения, которые появляются на экранах россиян, полностью соответствуют оформлению "Укрзалізниці" — с украинскими номерами телефона контактного центра (0 800 503 111), электронными адресами для связи (service@uz.com.ua и uz.com.ua@gmail.com) и другими характерными элементами интерфейса украинской железной дороги.

Интересно, что на странице есть сообщение о кибератаке на системы "Укрзалізниці", которая произошла 23 марта 2025 года. Речь идет об атаке, приведшей к серьезным нарушениям в работе автоматизированных систем компании, из-за чего был временно введен бумажный документооборот.

Напомним, сайт "Укрзалізниці" подвергся хакерской атаке, в результате которой сервис онлайн-продажи билетов не работает. Пассажирам украинской железной дороги рекомендуют покупать билеты в кассах на вокзалах.

Ранее "Телеграф" также писал, что "Укрзалізниця" возобновила онлайн-продажу билетов, но есть нюанс.