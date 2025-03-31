"Кровавый пастор" наказывает россиян: где сейчас экс-нардеп Турчинов и как сейчас выглядит

31 марта бывшему главе СБУ исполнилось 61 год

Украинский политик Александр Турчинов, после побега Януковича в 2014 году, был временно и.о. президента Украины. Его называли "правой рукой" Юлии Тимошенко, был в партии "БЮТ" после ее ареста в 2011 году, а затем перешел в "Народный фронт". Сегодня ему исполнилось 61.

До того, как Россия посмела напасть на независимую Украину, Турчинов в правительстве занимал разные высокие должности. С 4 февраля по 8 сентября 2005 года он был председателем СБУ; с 23 мая по ноябрь 2007 года — первым заместителем секретаря СНБО; с 19 декабря 2007 по март 2010 года — первым вице-премьер-министром Украины.

С полномасштабным вторжением политик надел военную форму и сейчас он почти не появляется в медийном пространстве. "Телеграф" рассказывает, где сейчас Турчинов и как выглядит.

Александр Турчинов — что о нем известно

Родился 31 марта 1964 года в Днепре. В 1986 году с отличием окончил Днепропетровский металлургический институт по специальности "обработка металлов" (инженер). Работал секретарем райкома комсомола, а затем — заведующим отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома комсомола. В КПСС он стал одним из координаторов Демократической платформы, которая призывала к обновлению и децентрализации, за что был исключен.

Александр Турчинов в молодости

Начал трудовую деятельность на комбинате "Криворожсталь". В 1990-1991 годах занимал должность главного редактора Украинского отделения информационного агентства "УНА-пресс АПН". В 1991 году возглавил Институт международных связей, экономики, политики и права, а в 1992 году — Комитет по разгосударствлению и демонополизации производства Днепропетровской ОГА.

Фото: Униан

Личная жизнь Александра Турчинова

33 года женат на педагоге Анне Белыбе, тоже родилась в Днепре. У супругов есть единственный сын Кирилл, который с 2014 по 2016 год был военнослужащим Нацгвардии Украины.

Семья Турчиновых

Почему "кровавый пастор"?

Так украинского политика прозвали российские пропагандисты. Дело в том, что в 1999 году Турчинов крестился в церкви "Слово жизни" (баптистская церковь). Здесь он осуществлял диаконское служение и проповедовал.

"Вы знаете, как-то уже привык. Это прозвище придумали российские пропагандисты, для того чтобы, как они считали, унизить и оскорбить, но меня часто называли "пастором", и их сообщение, что я "кровавый", что мои руки в крови русских военных, русских патриотов, – я к этому привык и не обращаю внимания ", – высказался Турчинов.

Фото: УНИАН

Где сейчас Александр Турчинов

В 2022 году экс-нардеп вступил в терроборону, а затем добровольно присоединился к рядам ВСУ. В настоящее время защищает страну от российских оккупантов. По словам Александра Турчинова, он участвовал в освобождении Киева в первые дни полномасштабного вторжения.

Турчинов ведет страницу в Фейсбуке, где делится фото со фронта, а также совместными снимками с сослуживцами. Последний пост в соцсети датируется 14 марта 2025 года, где он поздравляет с Днем украинского добровольца.

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