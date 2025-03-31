Новая реальность для Запорожья: обмеление Днепра изменило город до неузнаваемости - впечатляющие фото

Там, где раньше ходили катера, располагались уютные кафе, террасы и причалы — теперь буквально образовалась пустыня

После подрыва армией России Каховской ГЭС в Запорожье серьезно упал уровень воды в Днепре. Пейзажи ниже Днепровской ГЭС теперь местами напоминают постапокалиптические.

Новую реальность для украинцев показал житель Запорожья Роман Косенко. Он опубликовал фото и видео, которые показывают, что сейчас происходит с уровнем воды в городе.

Там, где раньше ходили катера, располагались уютные кафе, террасы и причалы — теперь буквально образовалась пустыня. Пришвартованные судна, накренившись, стоят просто на бывшем дне реки.

Фото: Роман Косенко

Фото: Роман Косенко

Фото: Роман Косенко

Фото: Роман Косенко

Фото: Роман Косенко

Фото: Роман Косенко

По словам корреспондента "Телеграфа", проживающего в Запорожье, последствия экологической катастрофы на необычных пейзажах, к сожалению, не заканчиваются. Некоторые из них увидеть глазами не получится, но местные жители о них хорошо знают. Едкая вонь с наступлением жары — еще одно напоминание преступлений врага. После подрыва ГЭС зловонный запах уже несколько раз накрывал город. Особенно заметной ситуация была в 2023 году. Тогда по ночам жителям приходилось спать с закрытыми окнами, а местным властям даже официально объяснять ситуацию, которая напугала некоторых горожан.

"Это следствие обезвоживания водной артерии. Поскольку вода отошла от берегов, десятки обнаженных метров дна оказались под прямыми лучами солнца. В жаркую погоду ил начал испаряться, а неприятный запах распространялся в безветренную погоду", — рассказали тогда в ОВА.

Что случилось в Каховской ГЭС

Каховская ГЭС была захвачена российскими войсками 24 февраля 2022 года, т.е, в первый день полномасштабного вторжения в Украину. С 15 ноября 2022 станция перестала производить электроэнергию. В ночь на 6 июня 2023 года российские войска взорвали ее: тогда затопило более тысячи домов в 80 населенных пунктах на юге Украины.

Под затопления попали населенные пункты Херсонской области как на левом берегу Днепра, оккупированном Россией, так и на правом берегу, который контролирует Украина. В том числе пострадал областной центр, город Херсон. Из-за катастрофы погибли люди и животные, начался мор рыбы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядела Каховская ГЭС в конце 2024 года.