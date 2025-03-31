Бывшую "подругу" Путина Марин Ле Пен приговорили к лишению свободы: в чем её обвиняли

Приговор Ле Пен может привести к ее отстранению от участия в президентских выборах 2027 год

В Париже суд признал лидера французской ультраправой партии Национальное объединение (RN) и ожидаемую кандидатку на следующих выборах президента во Франции Марин Ле Пен виновной в хищении средств ЕС. Кроме нее виновными в этом деле признали также 8 евродепутатов и 12 депутатских помощников.

Об этом в понедельник, 31 марта, сообщает The Guardian. Речь идет о злоупотреблении средствами Европарламента для финансирования работы парламентских помощников.

Le Figaro пишет, что суд Парижа приговорил Ле Пен к 4 года тюремного заключения, 2 из которых — условно, и еще 2 — с электронным браслетом под домашним арестом. Также ей вынесен штраф в размере 100 000 евро и 5 лет лишения права занимать выборные должности с немедленным исполнением приговора. Таким образом, решение суда лишает ее возможности баллотироваться на президентских выборах 2027 года.

Суд оценил общий ущерб в 2,9 млн евро. Сторона обвинения требовала штрафа штраф для Ле Пен в размере 300 тысяч евро, лишения свободы и права занимать государственные должности.

Что известно об этом деле

По версии прокуратуры, в период с 2004 по 2016 год была организована схема вывода средств для финансирования деятельности ультраправой партии. Деньги, предназначенные для оплаты труда ассистентов депутатов Европарламента, использовались для достижения политических целей внутри страны. Эти действия квалифицируются как коррупция.

Наказания будут объявлены отдельно для каждого.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывшая лидер французского правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая раньше имела репутацию "подруги Путина" и читается одним из пророссийских политиков Европы раскритиковала решение Трампа по Украине.

Как отмечает BBC, Марин Ле Пен имела пророссийские взгляды, но в последнее время меняет риторику своей партии и пытается дистанцироваться от сравнений с президентом США Дональдом Трампом. До этого Ле Пен поддержала аннексию Россией украинского Крыма, а в 2017 году призвала отменить международные санкции по этому вопросу. В 2014 году ее политическая партия получила кредит в российском банке, якобы имеющем связи с Кремлем.