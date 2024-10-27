В Киеве на благотворительный забег в поддержку защитников пришел их "робопобратим" и произвел фурор (фото)

Задача этих помощников – проведение ближней разведки там, где квадрокоптер не сможет ничего увидеть с воздуха

В воскресенье, 27 октября, в Киеве должен состояться благотворительный забег Run4Victory для поддержки 13-й бригады НГУ "Хартия". Перед этим горожанам показали робопсов.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Ему удалось узнать о некоторых интересных особенностях этих робозащитников нашей страны.

Демонстратор этого робота рассказал, что его можно подключать к телефону и тогда есть возможность видеть на экране все, чтобы видит его камера. Также можно записывать небольшие голосовые команды.

"Это в любом случае интересный партнер. Это побратим и каким-то образом он тоже защитник нашей страны", — сказал собеседник Доброносова.

Представленный робот уже имел опыт выхода на боевые позиции. Он уже помогал украинским военным. Конкретно он помогает разведке:

"Он может передавать сигнал, у него есть встроенная камера, он может собирать определенный необходимый материал, может нести на себе до 10 кг веса".

Со стороны робот ведет себя действительно как собака. Он бегает на четырех лапах, подпрыгивает, что-то ищет, вынюхивает и даже дает лапу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Днепре заметили робопса, который прогуливался по городу со своими хозяевами. Он вызвал большой интерес у горожан.