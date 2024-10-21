Робопес гулял по Днепру и попал на видео

Робопес может не только быть питомцем, но и помогать управлять домашней электроникой

Технологический прогресс стремительно шагает по планете, а умные машины нацелились на нишу домашних питомцев. Украинцы тоже могут позволить себе завести такую игрушку, а одну из них уже заметили на улицах Днепра.

Соответствующей видеозаписью поделился telegram-канал "Труха". Водитель легкового автомобиля заметил, как детище современной робототехники переходит дорогу в компании двух людей, которые по всей видимости являются его хозяевами.

Из короткого ролика понятно, что жители города не часто видят подобные диковинки, а потому робот-пес способен привлечь к себе внимание.

Из кадров невозможно понять наверняка, что это за модель, однако она своими формами напоминает CyberDog 2 от китайской компании Xiaomi. Эти устройства оснащены набором сенсоров, которые позволяют ему распознавать речь и жесты. При этом он может запоминать, кто является членами семьи и выполнять их указания. Встроенный искусственный интеллект позволяет не только выполнять заложенные функции, но и учить новые команды.

Из практичных навыков у робопса есть возможность стать своеобразным пультом управления для других устройств в умном доме. Продажи питомца в Украине официально не запускали, однако ее можно приобрести на Aliexpress за 124 тысячи гривен.

Как сообщалось ранее, в столице на днях заметили внедорожник Sherp, огромные колеса которого сразу привлекли много внимания.