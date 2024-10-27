Какая будет погода в Киеве в начале недели: прогноз

Погода в Киеве будет постепенно ухудшаться

Погода в Киеве к началу недели порадует жителей столицы теплом и отсутствием осадков. В понедельник, 28 октября, температура воздуха поднимется до +17 градусов.

Синоптики прогнозируют переменную облачность и южный ветер. Такой температурный показатель может стать самым высоким к началу весны следующего года, говорит известная синоптика Наталья Диденко.

В течение понедельника температура воздуха будет колебаться от +8 градусов утром до +16-17 градусов днем. Атмосферное давление, по данным сайта Sinoptik, составит 751 мм рт. ст. Влажность воздуха будет колебаться в пределах 69–87%. Ветер южный, скорость – 0,5-2,2 м/с. Вероятность осадков минимальна – не превышает 5%.

Во вторник, 29 октября, температура несколько снизится. Ночью столбики термометров будут показывать +7…+8 градусов, днем воздух прогреется до +12 градусов. Атмосферное давление повысится до 754 мм рт. ст. Влажность воздуха будет составлять 55-83%. Скорость ветра – 0,9-2,2 м/с. Осадков не ожидается.

В среду, 30 октября, температура воздуха будет снижаться. Ночная температура опустится до +5 градусов. Днем воздух прогреется до +12 градусов. Атмосферное давление снизится с 754 до 749 мм рт. ст. Влажность воздуха будет колебаться в пределах 58–88%. Скорость ветра увеличится до 2 м/с, а к вечеру усилится до 1,8-2 м/с.

В течение трех дней небо над Киевом будет преимущественно облачным. Осадков синоптики не прогнозируют. Температурные показатели будут оставаться выше средних многолетних значений для конца октября.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики назвали четыре области, в которых по выходным будет мороз. Температура воздуха может снизиться до -2 градусов.