В Киеве будет властвовать облачность: ожидать ли дождей в начале недели

Солнце не порадует лучами город

Новая неделя в столице начнется с облачной, но сухой погоды. Температура в эти дни будет достаточно высокой, однако потом прогнозируется похолодание.

Максимальные дневные показатели предполагаются в понедельник, 28 октября, когда они вырастут до +16 градусов. Об этом сообщили в Sinoptik.

В городе в течение всего понедельника, 28 октября, небо будет покрыто облаками, но осадков не ожидается. Днем температура повысится до +16 градусов, а ночью она опустилась до +7 градусов. Максимальные порывы ветра прогнозируются в дневные и вечерние времена — легкие 2 м/с.

Во вторник, 29 октября, также предполагаются облака, хотя днем возможно небольшое прояснение. Дождей не прогнозируется. Воздух днем прогреется до +12 градусов, а ночью остынет до +6 градусов. Наибольшая сила ветров будет днем – легкие 2 м/с.

Облачная и сухая погода будет держаться и в среду, 30 октября. Дневные показатели достигнут +13 градусов, а ночью упадут до +7 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легких 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине станет теплее после перехода на зимнее время. Местами температура вырастет до +18 градусов.