Бабье лето продолжается: каким областям Украины повезет с погодой 28 октября

Стоит на всякий случай взять с собой зонт.

В последние дни в некоторые области Украины вернулось бабье лето. Не станет исключением и следующий понедельник, 28 октября.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 28 октября в Украине дневная температура воздуха ожидается в коридоре от +13 до +16 °C. Почти во всех регионах возможны небольшие осадки.

Запад Украины

В западных областях будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха будет днем колебаться от +13 до +15 °C. Ночью температура воздуха будет опускаться до + 5-6 °C.

Север Украины

В северных областях также ожидается переменная облачность. Дневная температура воздуха будет колебаться от +13 до +16 °C. Однако ночью столбики термометров будут опускаться до +5-6 °C.

Восток Украины

В восточных областях ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем температура воздуха будет достигать +10-14 °C. Ночью кое-где столбик термометра будет опускаться до +4-6 °C.

Юг Украины

В южных областях будет теплее всего. Существенных осадков не предполагается. Дневная температура воздуха ожидается в коридоре от +13 до +16 °C, а ночью +7-9 °C.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода в Украине на Хэллоуин. Этот праздник отмечают 31 октября.