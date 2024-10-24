В Украине станет теплее после перехода на зимнее время: каким областям ждать до +18

В ближайшие дни в Украине будет царить антициклон

Уже в это воскресенье, 27 октября, в Украине переведут часы на один час назад. Вместе с переходом на зимнее время украинцев ожидают заметные изменения в погоде.

В частности, в западных областях температура воздуха ощутимо повысится. Об этом известная синоптика Наталья Диденко написала в своих соцсетях.

Что говорят синоптики

По словам Натальи Диденко, в ближайшие дни в Украине будет царить антициклон. Погода будет преимущественно сухая с прохладными ночами и комфортной температурой днем. Лишь в восточных областях завтра возможны небольшие дожди из-за приближающегося атмосферного фронта.

Синоптики прогнозирует, что в дальнейшем будет продолжаться сухая погода с периодическим появлением облаков или туманов. "Солнце все равно будет их разгонять время от времени", – отмечает полушутя Диденко. Температура воздуха будет оставаться стабильной, без резкого понижения.

Прогноз Укргидрометцентра

По данным Укргидрометцентра, после перевода часов ночная температура в западных областях поднимется. Ночью будет до +7 градусов, днем воздух прогреется до +18 градусов. Такая температура удержится как минимум до 28 октября.

В большинстве областей Украины ожидается сухая погода. Лишь днем 25 октября и ночью 26 октября в восточных областях возможен небольшой дождь. Ветер будет преимущественно северо-западным, 3-8 метров в секунду. До конца октября снегопады в Украине не предполагаются.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Украине на Хэллоуин. Украинцев ждут температурные качели.