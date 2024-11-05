В Киеве улучшится погода после заморозков и облачности

Зима решила еще немного подождать

В столице в начале недели прогнозируются заморозки и пасмурность. Однако уже в четверг температура днем вырастет до +10 градусов, а облака будут постепенно покидать небо над городом.

Ночью 5-7 ноября температура будет колебаться в пределах -2…+4 градусов. Днем же будет находиться в пределах +6…10 градусов, как сообщили специалисты Meteofor.

Во вторник, 5 ноября, облаков не будет только утром. Дождей тоже не прогнозируется. Дневная температура вырастет до +6 градусов, а ночная упала до +2 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются во второй половине суток – свежие 8 м/с.

В среду, 6 ноября, будет облачная погода, хотя вечером на небе возможны прояснения. Показатели термометров днем достигнут +10 градусов, а ночью снизятся до +4 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются ночью – свежие 8 м/с.

Следующий день, 7 ноября, принесет в город преимущественно ясную погоду, но утром предполагается небольшая пасмурность. Воздух в дневные часы прогреется до +10 градусов, а ночью остынет до +3 градусов. Сила ветра в этот день не превысит слабых 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким областям повезет с потеплением в течение этой недели.