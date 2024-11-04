Уже не пассажиры после отбоя? В Киеве пожаловались на проблемы с метро из-за воздушной тревоги

Пассажиры вынуждены платить за такси на левый берег до 1000 гривен

Сотни киевлян застряли после воздушной тревоги на станции метро "Выдубичи". Пассажиры не смогли добраться до левого берега после того, как отбой тревоги прозвучал сразу после отправления последнего поезда.

Стоимость такси в такое время и на такое расстояние достигает 700-1000 гривен, а мост перекрыт для движения. Люди вынуждены были искать альтернативные способы добраться домой. Об этом написала в своем фейсбуке киевлянка Олеся Натха.

Почему возник коллапс

Женщина пишет, что администрация метрополитена не продумала этот важный нюанс и не запустила дополнительный поезд. "Поездов больше не будет. Но вы можете остаться на перроне до утра", — такое объявление прозвучало по громкоговорителю сразу после отбоя.

На перроне собралось около половины его емкости людей, которые планировали добраться до станций "Харьковская" и "Позняки". Часть пассажиров начала координироваться между собой для совместного заказа такси, чтобы снизить расходы на проезд.

Некоторые люди казались совершенно растерянными. Один из пассажиров начал устраиваться на ночлег прямо на перроне. Другой пожилой мужчина пытался выяснить ситуацию у полицейского, но тот призвал "не провоцировать" конфликт.

С некоторыми пассажирами такая ситуация случается не впервые. Опытные таксисты уже знают схему работы в таких случаях и помогают пассажирам организовывать совместные поездки, чтобы они могли сэкономить.

Проблема возникает именно тогда, когда отбой воздушной тревоги раздается после отправки последнего по расписанию поезда. Пассажиры, оказавшиеся на станции "Выдубичи", не имеют возможности пересечь Днепр в сторону станции "Бориспольская" общественным транспортом.

Ранее "Телеграф" также сообщал о том, что вместо строительства метро в Киеве подрядчики положили деньги на депозит. Таким образом, искусные "предприниматели" заработали на процентах более 139 миллионов гривен.