В Киеве ухудшилось качество воздуха: в каком районе дышать тяжелее всего
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В одном из районов зафиксировали вредный уровень
В субботу, 16 ноября, в некоторых районах Киева зафиксировано ухудшение качества воздуха. Мониторинг показывает, что в столице "вредный уровень".
Это можно увидеть на карте "SaveEcoBot". Наибольший уровень загрязненности фиксируется на улице Николая Шепелева, 10 в Соломенском районе.
Там зафиксирован показатель 157 AQI PM2.5. Такое качество воздуха может вызвать дискомфорт при дыхании при длительном воздействии, а также дискомфорт у людей с заболеваниями сердца.
В Шевченковском районе Киева в основном умеренный уровень загрязнения. Такая же ситуация и в Святошинском районе.
В центре Киева фиксируют уровень загрязнения умеренный. В среднем индекс составляет 50–70 AQI PM2.5.
Не критично и на Оболони. Там отмечен средний показатель 52 AQI PM2.5.
На левом берегу столицы отмечены средние показатели. Такое качество воздуха может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей.
Самый чистый воздух в Голосеевском районе. Средний показатель составляет 40 AQI PM2.5, что имеет минимальное влияние.
Добавим, что фон в Киеве в норме.
Ранее "Телеграф" писал, когда в Киев придет потепление. Облака и осадки, царившие в столице довольно долго, к концу недели будут понемногу отступать.