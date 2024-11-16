В Киеве ухудшилось качество воздуха: в каком районе дышать тяжелее всего

В одном из районов зафиксировали вредный уровень

В субботу, 16 ноября, в некоторых районах Киева зафиксировано ухудшение качества воздуха. Мониторинг показывает, что в столице "вредный уровень".

Это можно увидеть на карте "SaveEcoBot". Наибольший уровень загрязненности фиксируется на улице Николая Шепелева, 10 в Соломенском районе.

Там зафиксирован показатель 157 AQI PM2.5. Такое качество воздуха может вызвать дискомфорт при дыхании при длительном воздействии, а также дискомфорт у людей с заболеваниями сердца.

В Шевченковском районе Киева в основном умеренный уровень загрязнения. Такая же ситуация и в Святошинском районе.

В центре Киева фиксируют уровень загрязнения умеренный. В среднем индекс составляет 50–70 AQI PM2.5.

Не критично и на Оболони. Там отмечен средний показатель 52 AQI PM2.5.

Карта качества воздуха в Киеве

На левом берегу столицы отмечены средние показатели. Такое качество воздуха может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у чувствительных людей.

Самый чистый воздух в Голосеевском районе. Средний показатель составляет 40 AQI PM2.5, что имеет минимальное влияние.

Добавим, что фон в Киеве в норме.

Ранее "Телеграф" писал, когда в Киев придет потепление. Облака и осадки, царившие в столице довольно долго, к концу недели будут понемногу отступать.