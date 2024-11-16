У Києві погіршилася якість повітря: в якому районі дихати найважче

В одному із районів зафіксували шкідливий рівень

У суботу, 16 листопада, в деяких районах Києва зафіксовано погіршення якості повітря. Моніторинг показує, що в столиці наразі "шкідливий рівень".

Це можна побачити на карті "SaveEcoBot". Найбільший рівень забрудненості фіксується на вулиці Миколи Шепелєва, 10 в Солом'янському районі.

Там зафіксували показник 157 AQI PM2.5. Така якість повітря може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця.

У Шевченківському районі Києва здебільшого помірний рівень забруднення. Така ж ситуація у Святошинському районі.

У центрі Києва фіксують рівень забруднення помірний. В середньому індекс складає 50-70 AQI PM2.5.

Не критично й на Оболоні. Там зафіксовано середній показник 52 AQI PM2.5.

Карта якості повітря у Києві

На лівому березі столиці зафіксовані середні показники. Така якість повітря може викликати незначний дискомфорт при диханні у чутливих людей.

Найчистіше повітря у Голосіївському районі. Середній показник становить 40 AQI PM2.5, що має мінімальний вплив.

Додамо, що радіаційний фон у Києві у нормі.

Раніше "Телеграф" писав, коли у Київ прийде потепління. Хмари та опади, що панували у столиці досить довго, під кінець тижня потроху відступатимуть.