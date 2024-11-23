Під Києвом вибухнули трансформатори, люди залишились без світла (відео)

Сяйво від вибухів було видно здалеку

Вечір п’ятниці, 22 листопада, не став спокійним для мешканців Києва та Київської області, — у селі Софіївська Борщагівка зовсім поряд зі столицею вибухнули трансформатори.

Причини цього поки невідомі, проте повідомляється, що частина жителів залишилася без світла.

На відео, яке публікують місцеві канали, видно, що трансформатори вибухнули дуже потужно, спалахи видно було здалеку.

Де знаходиться Софіївська Борщагівка на карті

Цікаво, що незадовго до цієї новини із Софіївської Борщагівки у Києві повідомлялося про "північне сяйво", яке було видно в одному з районів, — можливо, це сяйво було пов’язане з інцидентом на трансформаторах.

Про аварії на комунікаціях повідомляли і в самій столиці — там перестала працювати система сповіщення про сигнали повітряної тривоги в окремих частинах Святошинського та Шевченківського районів, при цьому орієнтовний термін поновлення роботи було названо 25 листопада.

Як повідомляв "Телеграф", 23 листопада в "Укренерго" обіцяли відключати за графіками одну чергу споживачів з 08:00 до 22:00. Проте ситуація у всіх регіонах ще може змінитись до ранку.