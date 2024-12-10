В Киеве еще больше потеплеет. Синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Декабрь в Киеве завершится облачным и прохладным, но в начале января уже следует готовиться к небольшому прояснению и аномальному теплу

В Киеве в течение 31 декабря-2 января продолжится держаться теплая и бездождливая погода. Синоптики также прогнозируют прояснения на небе.

Самая высокая температура среди этих дней прогнозируется в четверг, когда столбики термометров днем вырастут до +9 градусов. Такой прогноз дал Sinoptik.

С утра и до самого вечера небо во вторник, 31 декабря, будет облачным. Осадков не предполагается. Температура днем прогреется до +3 градусов, а ночью зафиксировалась около 0. Наибольшие порывы ветра ожидаются днем — слабые 4 м/с.

На следующий день, 1 января, ночь и утро будут ясными, но днем уже набегут тучи, которые будут держаться до конца суток. Дневная температура повысится до +7 градусов, а ночью остынет до +2 градусов. Сила ветра не превысит легких 3 м/с.

В четверг, 2 января, также прогнозируется прояснение, но утром и днем. Температура в этот день будет выше, чем в среду, ведь в дневные часы столбики термометров достигнут +9 градусов, а ночью опустятся до +4 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются в начале второй половины суток – слабые 4 м/с.

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