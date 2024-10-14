Стриптиз посмотрите спокойно: как VIP-заведения Киева готовятся к рейдам ТЦК

Столичные и загородные клубы/комплексы пока сдержанно реагируют на облавы на военнообязанных и изобретают свои "рецепты" на случаи визитов

Громкую проверку документов военнообязанных после концерта "Океана Эльзы" в Киеве и облавы ТЦК в некоторых других развлекательных заведениях столицы (и на топовых курортах в регионах) продолжают живо обсуждать как рядовые пользователи соцсетей, так и на высшем политическом уровне.

В свою очередь журналисты "Телеграфа" под видом тайных покупателей узнали, как реагируют в отдельных заведениях для VIP`ов на новый "вызов" и возможно ли, например, отгулять корпоратив/мальчишник в некоторых столичных и загородных ресторанах, а также комплексах отдыха (гостиницах), спрятавшись от рейдов.

Для этого репортеры издания позвонили по телефону в пять известных комплексов и заведений, где продолжает отдыхать платежеспособная публика из Киева и области. В то же время нас интересовало, соблюдают ли закон такие статусные локации, если военные и полицейские приходят туда с проверками.

Стриптиз пока без "бусификаций"?

В мужском клубе "Гарем" уверяют, что ситуация с групповым отдыхом — "спокойная". В самом заведении и близ него массированной проверки клиентов еще не было. Так что "гаремовцы" ручаются, что для посетителей "все будет спокойно", а в заведении работает охрана, которая следит за дресс-кодом визитеров.

Harem в самом центре столицы (фото – pokupon.ua)

В джентльмен клубе "Звездный носорог" (развлекательное заведение работает в центре города и в Соломенском районе столицы) забронировать столик под мальчишник тоже вполне реально. А группы ТЦК и силовиков в заведение еще не наведывались, сообщают там. В общем, релакснуть в клубах сети и посмотреть стриптиз-шоу в привычной спокойной атмосфере там вроде бы еще можно.

Впрочем, по словам сотрудников "Носорога", заведение строго работает до комендантского часа, а в прошлую субботу (когда скандал с облавами на уклонистов только набирал обороты) число посетителей уже заметно сократилось. Вероятно, это произошло из-за страха относительно проверок документов. Хотя субботними вечерами зал, как правило, полностью заполнялся ценителями горячих женских танцев, рассказывают в заведении.

Пригородные банщики "не парятся"

Как выяснили журналисты "Телеграфа", на днях в загородный банно-ресторанный комплекс "Зверобой" (где время от времени отдыхают статусные и небедные клиенты), что в селе Зазимье Броварского района, с проверкой наведывались сотрудники ТЦК и полиция.

Впрочем, владельцы оперативно нашли свой тактический "рецепт", как избежать недоразумений и пикантных ситуаций: закрыли комплекс на вход для всех посетителей и переждали с клиентами (которые в то время парились в банях) неожиданный визит военных и правоохранителей.

На выходных сотрудники ТЦК также наведывались в Sobi Club недалеко от "Зверобоя"

В разговоре с репортами издания менеджеры заведения уверяют, что по-прежнему можно спокойно бронировать и банные помещения, и гостиничные номера. Комплекс продолжает работать в обычном тихом режиме. Сработает ли такая тактика с закрытием данной локации во время нового рейда, вопрос все же остается открытым.

Закрытые территории, но с одним "но"

В 4-х звездочном отеле "Баккара" (комплекс находится в Гидропарке прямо на Днепре) развлечься компанией якобы тоже можно без особых эксцессов.

Как рассказывают менеджеры заведения, рейдов-проверок у них тоже пока не было. Забронировать зал под частную вечеринку возможно (все детали оговариваются индивидуально), свободных номеров в комплексе — достаточно, если после гулянки кто-нибудь из гостей пожелает остаться (или будет не в состоянии уехать), есть возможность переночевать там.

Относительно вероятных внезапных визитов ТЦК, в гостинице тоже успокаивают потенциальных клиентов, уверяя, что посторонние лица якобы не будут иметь доступ к этой частной территории.

В загородной зоне отдыха Shelest (возле села Лебедевка на берегу Киевского моря, где посуточная аренда домика в эту пятницу будет стоить 19500 грн) визитов военных и силовиков тоже пока не было. Однако в заведении уверяют, что, несмотря на закрытый статус территории, работники комплекса для отдыха не будут препятствовать ТЦК.

— Конечно, мы не можем препятствовать. Пока прецедентов не было (рейдов. — Авт.), все было нормально. Но у нас нет какой-то особой защиты, так же, как и у других комплексов. Мы все перед законом равны. Пока у нас таких гостей не было, сообщают в "Шелесте", добавляя, что, например, в баню внезапные визитеры не будут заглядывать, не нарушая приватности, а вот работники заведения смогут туда заходить и информировать о проверке.

А что со скандальным "Велюром" Тищенко?

После информации, что киевский ресторан опального нардепа Николая Тищенко "Велюр" на Павла Скоропадского перестал работать, заведение, похоже, так и не возобновило свою полноценную работу.

Официальный сайт ресторана не работает, находящиеся в открытом доступе телефоны "не обслуживаются", а последнее сообщение на странице ресторана в Фейсбуке датировано аж сентябрем-2022. Хотя одновременно там указывается, что заведение "открыто".

Однако выяснить более подробно, что все же произошло (происходит) с этим мажорным заведением, на момент публикации не оказалось возможным – на сообщения в соцсети "велюровцы" также не отвечают.

Отметим, как отмечают юристы, рейды ТЦК вполне законны. В частности, по словам адвоката Юрия Танасийчука, меры принуждения, которые состоялись после концерта "Океана Эльзы" в Киеве, были правомерными и коррелируются с законом о мобилизации, хотя и вызывают горячие дискуссии в обществе.

Как сообщалось, в воскресенье, 13 октября, представители ТЦК и Нацполиции устроили облаву в Броварах.

Также "Телеграф" писал, как прокомментировали в ТЦК внезапный рейд у столичного Дворца спорта, где 11 октября проводила свое выступление рок-группа "Океан Эльзы".