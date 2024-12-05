Минимум украшений и необычный цвет: как выглядит главная новогодняя елка Украины в Киеве (фото)
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Дата открытия уже стала традиционной
На Софийской площади в Киеве уже приступили к установке главной новогодней ёлки Украины. Её открытие состоится уже завтра, 6 декабря — в День Святого Николая.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы, публикующие фото с места событий. На них можно увидеть, что ёлка в этом году будет состоять из белых ветвей. Украсить зимнюю красавицу решили голубыми шарами и гирляндой.
Особой церемонии открытия главной новогодней елки страны не будет, на ней просто завтра зажгут огни.
Позже, по данным СМИ, там же, на Софийской площади, должны быть обустроены:
- фотозоны с QR-кодами благотворительных фондов
- два домика для реализации исключительно сувенирной продукции
- туалетные модульные кабины для посетителей локации (в т.ч. для лиц с инвалидностью)
Следует напомнить, что ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что Рождество и новогодние праздники в столице в этом году пройдут: без массовых собраний и мероприятий, без ярмарок и развлечений, с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии.
Напомним, ранее на Софийской площади побывал фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов и показал, как собирают новогоднюю елку.