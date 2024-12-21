В Киеве сдают квартиру-студию почти даром: что предлагают (фото)

Бюджетное жилище для одного человека

В Днепровском районе Киева предлагают арендовать квартиру-студию для одного человека. Здесь есть санузел, кровать и небольшая кухня. Стоимость аренды составляет всего 3800 гривен.

При этом во время внезапного блэкаута здесь всегда есть интернет, свет и вода. Комиссии риелтору платить не придется, поскольку владелец сдает жилье самостоятельно. Об этом указано в объявлении на профильном ресурсе.

Так, в новостройке в Днепровском районе Киева сдается в долгосрочную аренду квартира-студия. За жилье просят ежемесячно платить 3800 гривен. При этом необходимо будет регулярно оплачивать коммунальные услуги. Также необходимо внести задаток при поселении в размере 3800 гривен.

"Сдам квартиру студио в долгосрочную аренду 3800 грн. + обязательные коммунальные платежи 850 грн, коммунальные платежи по счетчикам около 600 грн (вода и электричество). Зимой еще дополнительно в среднем 1200 грн на отопление", — говорится в сообщении.

В квартире есть 1 кровать, 1 стул, шкаф, стол, кухня, варочная панель, чайник, бойлер, холодильник и вытяжка. Отопление паровое.

Рядом расположены различные супермаркеты, киоски, 4 аптеки, бювет и красивый сквер.

Квартиру может арендовать человек без животных и вредных привычек.

При этом, из комфортных "фишек" указаны видеонаблюдение, консьерж, пожарная сигнализация, мебель на кухне, охрана территории, душевая кабина и сигнализация.

Напомним, что под Киевом сдают в аренду стеклянный дом в стиле "Сумерек". В доме есть капсульное бомбоубежище и огромная смотровая площадка с видом на Киевское море.

За аренду этого великолепного дома просят 8 500 $ или 344 тысячи гривен в месяц. Особую изюминку особняку придает то, что "слуги и дворецкий" входят в стоимость аренды.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Киеве продается уникальный особнях в стиле Роксоланы практически за 4 миллиона долларов. Здесь есть собственный сад, просторная терраса, бассейн и шикарная гостиная с мраморными колоннами.

Расположен дом на территории частного сектора в Печерском районе Киева. Стоит признать, что усадьба на самом деле выглядит необычно и создает целостный образ ближневосточного поместья.