В Киеве продают особняк напичканный антиквариатом, шкурами и позолотой за нереальные деньги (фото)

В интерьере использованы "неповторимые элементы со времен палеолита и мезозоя"

На Печерских Холмах в Киеве продается шикарный особняк с собственным Spa-комплексом, каминным залом и оранжереей. Дом расположен в непосредственной близости от Ботанического сада имени Гришко и у владельцев будет собственный выход к этому уникальному месту.

За коттедж просят 7 миллионов 700 тысяч долларов США или 322 миллиона гривен. Объявление о продаже было опубликовано на профильном ресурсе.

На участке в 0,11 гектар в Печерском районе Киева все желающие могут приобрести резиденцию, которая состоит из основного дома и отдельно стоящего Spa- комплекса.

Во дворе есть фонтан, большая крытая беседка, зона барбекю и пространство для игр на открытом воздухе. Также предусмотрен гараж на два автомобиля.

Коттедж расположен рядом с Ботаническим садом имени Гришко и у владельцев, как указано в объявлении, будет частный доступ на территорию ботсада.

"И когда владельцам и их гостям захочется больше природы, то это обеспечит отдельный вход/выход в Ботанический сад, где процветает самая большая коллекция различных представителей флоры в Украине", — говорится в сообщении.

Трехэтажный хозяйский дом имеет четыре спальни с собственными санузлами, гардеробными, кухню, столовую, большую гостиную с камином под высокими потолками, кабинет, оранжерейную и спортзал.

Ремонт выполнен в классическом стиле. Здесь в изобилии представлены произведения искусства, антиквариат, а также скульптуры из драгоценных пород камня и древесины. В комнатах можно заметить много шкур и чучел диких животных, а сам дом больше похож на музей, чем на жилое пространство.

Интересно, что автор объявления утверждает, что в доме присутствуют "неповторимые элементы со времен палеолита и мезозоя".

Двухэтажный спа-комплекс на первом этаже "содержит" из бассейна, сауны и огромного каминного зала, который предусматривает функцию собственного кинотеатра. На втором уровне есть три спальни с санузлами для гостей хозяев поместья.

Также указано, что в доме использована исключительно дорогая мебель и техника. А вокруг — статусные соседи и зона коттеджной застройки.

За коттедж просят — 7 700 000 $.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Киеве продается уникальный особнях в стиле Роксоланы практически за 4 миллиона долларов. Здесь есть собственный сад, просторная терраса, бассейн и шикарная гостиная с мраморными колоннами.

Расположен дом на территории частного сектора в Печерском районе Киева. Стоит признать, что усадьба на самом деле выглядит необычно и создает целостный образ ближневосточного поместья.