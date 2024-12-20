Россияне подготовились за ночь? Генерал объяснил связь Путина-"долбо**ба" и ракетного удара по Киеву

Россияне могут бить по Украине аэробалистикой и баллистикой наземного базирования

Новый ракетный удар по Киеву 20 декабря, когда россияне атаковали столицу Украины пятью баллистическими ракетами оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Искандер-М"/KN-23, был запланирован до выступления президента Владимира Путина, и не связанный с тем, что глава украинского государства Владимир Зеленский назвал его "долбо**бом".

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010) Игорь Романенко. Он объяснил, сколько времени уходит на подготовку такого удара.

— Это не быстро делается, — говорит военный эксперт. — Различные комплексы по-разному [готовят]. Например, у МиГ-31 (ракета гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" подобна баллистическим ракетам ОТРК "Искандер", но запускается с истребителя МиГ-31К или стратегических бомбардировщиков. — Ред.) соответствующая подготовка должна происходить: за ночь может бы и сделали, но большинство [признаков] показывают, что все планировалось: если не "Орешником" [ударят], то у россиян есть другие средства: аэробалистика, баллистика из наземных пусковых установок — "Искандеры" и оружие еще одного ядерного государства — Северного Корея.

Генерал напомнил, что Пхеньян передал Москве миллионы единиц боеприпасов, а в 2024 году его регулярные войска (не контрактники, не наемники или частные военные компании) приняли участие в агрессии против Украины.

— Это войска государства со всеми вытекающими последствиями. Международное законодательство правил введения войны [считает], что это агрессия со стороны другого ядерного государства, — подчеркнул Игорь Романенко.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский резко прокомментировал слова Путина об экспериментальном запуске баллистической ракеты "Орешник" по Киеву. "Люди гибнут, а ему "интересно"… Долбо**б", — написал украинский президент.