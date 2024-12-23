Доллар пошел вниз: что происходит в киевских обменниках

Ситуация на валютном рынке более-менее стабилизировалась

Курс доллара в последнюю неделю постепенно опускался. Сейчас американская валюта колеблется у отметки 42 гривны.

Евро тоже медленно, но дешевеет. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 23 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 41,87 грн

Евро (EUR): 43,51 грн

Злотый (PLN): 10,20 грн

Канадский доллар (CAD): 29,12 грн

Швейцарский франк (CHF): 46,80 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 42,25 грн

Евро (EUR): 44,25 грн

Злотый (PLN): 10,39 грн

Канадский доллар (CAD): 29,39 грн

Швейцарский франк (CHF): 47,27 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро 15-20 крупнейших банков Украины:

Доллар США (USD): покупка 41,72 грн — продажа 42,25 грн

Евро (EUR): покупка 43,48 грн — продажа 44,20 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллар незаметно опустился.

Покупка: 42,20 грн

Продажа: 42,30 грн

Ранее "Телеграф" писал, что в течение 2025 года в Украине курс доллара, вероятно, постепенно будет расти. Показатель, который прогнозировали аналитики в декабре на следующий год, выше курса, предусматривавшегося за октябрь.