Доллар пошел вниз: что происходит в киевских обменниках
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Ситуация на валютном рынке более-менее стабилизировалась
Курс доллара в последнюю неделю постепенно опускался. Сейчас американская валюта колеблется у отметки 42 гривны.
Евро тоже медленно, но дешевеет. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 23 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 41,87 грн
Евро (EUR): 43,51 грн
Злотый (PLN): 10,20 грн
Канадский доллар (CAD): 29,12 грн
Швейцарский франк (CHF): 46,80 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 42,25 грн
Евро (EUR): 44,25 грн
Злотый (PLN): 10,39 грн
Канадский доллар (CAD): 29,39 грн
Швейцарский франк (CHF): 47,27 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро 15-20 крупнейших банков Украины:
Доллар США (USD): покупка 41,72 грн — продажа 42,25 грн
Евро (EUR): покупка 43,48 грн — продажа 44,20 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллар незаметно опустился.
Покупка: 42,20 грн
Продажа: 42,30 грн
Ранее "Телеграф" писал, что в течение 2025 года в Украине курс доллара, вероятно, постепенно будет расти. Показатель, который прогнозировали аналитики в декабре на следующий год, выше курса, предусматривавшегося за октябрь.