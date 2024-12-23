Долар пішов вниз: що відбувається в київських обмінниках
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Ситуація на валютному ринку більш-менш стабілізувалася
Курс долара останній тиждень поступово опускався. Зараз американська валюта коливається біля позначки 42 гривні.
Євро теж повільно, але дешевшає. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 23 грудня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 41,87 грн
Євро (EUR): 43,51 грн
Злотий (PLN): 10,20 грн
Канадський долар (CAD): 29,12 грн
Швейцарський франк (CHF): 46,80 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 42,25 грн
Євро (EUR): 44,25 грн
Злотий (PLN): 10,39 грн
Канадський долар (CAD): 29,39 грн
Швейцарський франк (CHF): 47,27 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає:
Долар США (USD): купівля 41,72 грн — продаж 42,25 грн
Євро (EUR): купівля 43,48 грн — продаж 44,20 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара непомітно опустився.
Купівля: 42,20 грн
Продаж: 42,30 грн
Раніше "Телеграф" писав, що протягом 2025 року в Україні курс долара, ймовірно, поступово буде зростати. Показник, який прогнозували аналітики у грудні на наступний рік, є вищим за курс, що передбачався за жовтень.