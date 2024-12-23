Долар пішов вниз: що відбувається в київських обмінниках

Ситуація на валютному ринку більш-менш стабілізувалася

Курс долара останній тиждень поступово опускався. Зараз американська валюта коливається біля позначки 42 гривні.

Євро теж повільно, але дешевшає. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 23 грудня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 41,87 грн

Євро (EUR): 43,51 грн

Злотий (PLN): 10,20 грн

Канадський долар (CAD): 29,12 грн

Швейцарський франк (CHF): 46,80 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 42,25 грн

Євро (EUR): 44,25 грн

Злотий (PLN): 10,39 грн

Канадський долар (CAD): 29,39 грн

Швейцарський франк (CHF): 47,27 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає:

Долар США (USD): купівля 41,72 грн — продаж 42,25 грн

Євро (EUR): купівля 43,48 грн — продаж 44,20 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара непомітно опустився.

Купівля: 42,20 грн

Продаж: 42,30 грн

Раніше "Телеграф" писав, що протягом 2025 року в Україні курс долара, ймовірно, поступово буде зростати. Показник, який прогнозували аналітики у грудні на наступний рік, є вищим за курс, що передбачався за жовтень.