Что будет с курсом доллара в начале новой недели

Доллар не преодолеет отметку в 45 гривен

Курсы основных валют, установленные Национальный банк Украины на понедельник, 16 декабря, изменялись разнонаправленно. При этом курс доллара США к гривне незначительно снизился, а курс Евро наоборот слегка поднялся.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на данные сайта регулятора. Стоит отметить, что курс доллара снижается уже несколько дней подряд.

На 16 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

41,6070 гривен за 1 доллар (- 5 копеек)

43,7373 гривен за 1 Евро (+3 копейки).

10,25 за 1 польский злотый (+3 копейки)

При этом можно посчитать, сколько будет стоить 100 долларов, 100 евро и 100 злотых в гривневом эквиваленте:

100 долларов США – 4 160 гривен

100 евро – 4 373 гривен

100 польских злотых – 1 025 гривен.

Глава НБУ Андрей Пышный ранее заявлял, что сохранение устойчивости валютного рынка "остается важным фактором возврата инфляции на траекторию снижения.

Напомним, эксперт рассказал, каким будет курс в 2025 году и ожидать ли украинцам значительных изменений. В то же время Пендзин посоветовал украинцам, как лучше сохранять сбережения. По его словам, это однозначно облигации внутреннего государственного займа.

"Если вы гривны держите в облигациях внутреннего государственного займа — вы выиграете… При этом нужно понимать, что это деньги чистые от налогообложения. То есть считайте, что вам сегодня предложит банк — вы еще оплатите, пока, 19,5% заплатите налог на доходы физических лиц и военный сбор, а облигации внутреннего государственного займа — чистенькие. Это чистый доход", — дал совет эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в 2025 году в Украине курс доллара, вероятно, постепенно будет расти. Финансовые аналитики прогнозируют в декабре, что гривна может обесцениться до 44,83 гривны.