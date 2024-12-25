Мокрый снег и туман: будут ли в Киеве морозы в конце недели

В течение 25-27 декабря в столице прогнозируется облачность, местами ожидается мокрый снег и туман

В Киеве царит облачная и почти сухая погода, но синоптики предупреждают о тумане в среду и пятницу. Сильных морозов 25-27 декабря ждать не стоит.

Кроме того, на ближайшие дни также не прогнозируется сильных ветров. Об этом сообщили в Meteofor.

В городе весь день, 25 декабря, небо будет покрыто облаками. Ночью и утром продержится туман. Осадков не прогнозируется. Температура днем зафиксируется около 0, ночью было +1 градус. Сила ветра в этот день не превысит умеренных 6 м/с.

Четверг, 26 декабря, также обещает быть сильно облачным. Вечером есть вероятность мелкого мокрого снега. Воздух днем охладится до -1 градуса, а ночью — до -2 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются в первой половине суток – слабые 5 м/с.

Сплошная облачность не отступит и в последний рабочий день недели, 27 декабря. В первой половине дня предполагается туман, в то же время ночью будет небольшой мокрый снег. Дневная температура опустится до -1 градуса, а ночью зафиксируется около 0. Порывы ветра в пятницу не превысят легких 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидать ли морозов в Украине до конца рабочей недели.