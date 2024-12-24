С Рождеством Христовым! Душевные поздравления в картинках и стихах для близких и друзей
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Рождество традиционно празднуют в кругу семьи
Рождество Христово является одним из самых светлых праздников, наполненный теплом, радостью и верой в чудо. А канун Рождества, который отмечается сегодня, 24 декабря, называют Сочельником — это вечер молитв, тишины и надежды.
Рождество — это торжественный день для всех христиан, который символизирует рождение Иисуса Христа. Этот праздник объединяет миллионы людей по всему миру, наполняя дома радостью и семейным теплом. По традиции, утро Рождества начинается с праздничного богослужения, где звучат молитвы о мире, добре и благополучии. Главным символом праздника является рождественская звезда, которая напоминает о Вифлеемской звезде, приведшей волхвов к новорожденному Христу.
Рождество Христово напоминает всем о ценности любви, милосердия и единства, вдохновляя на добрые дела и искренние поступки. В этот праздник принято собираться всей семьей, готовить вкусные блюда и накрывать богатый стол, а также поздравлять друзей и близких и дарить подарки.
"Телеграф" подготовил подборку душевных открыток и стихов с Рождеством Христовым! Пожелайте родным крепкого здоровья, мира и семейного благополучия!
Поздравляем с Рождеством,
Радость пусть войдет в ваш дом,
Бог хранит от всех проблем,
Бед чтоб не было совсем,
Мир, спокойствие, уют
Вместе с Рождеством придут,
Мы желаем вам добра,
Благ всех, счастья и тепла!
Горит на небе яркая звезда,
Которая несет всем нам надежду.
Так пусть сияет вам она всегда
Так, как не сияла никогда вам прежде!
Пусть наполняется ваш дом добром,
И пусть в нём будет всё всегда в порядке.
Со светлым вас Христовым Рождеством!
Любви вам, мира в доме и достатка!
Пусть в светлый праздник, Рождество,
Исполнится всё то, о чём мечтали.
Пусть будут радость в доме и добро,
А сердце пусть не ведает печали.
Желаю много искренних чудес,
Тепла любви, душевной чистоты.
И пусть снежинки падают с небес,
Храня покой небесной красоты.
Пусть Рождество Христово принесет,
Удачу, радость, много-много счастья,
И в дом ваш доброта пускай войдет,
Забрав тревоги, горести, ненастье.
Под звон прекрасный всех колоколов
Пусть снизойдет на вас благословение,
И в душу каждого тепло и мир войдет,
Поселит в дом любовь и вдохновение.
В чудесный праздник Рождества
Хочу я пожелать добра,
Побольше в жизни волшебства,
Удачи, счастья и тепла!
Твой Ангел пусть тебя хранит
От всех болезней и невзгод,
Господь тебя пусть защитит
От огорчений и забот!
"Телеграф" писал ранее, какие молитвы следует читать на Рождество на украинском языке. Они помогут защитить вас и вашу семью.