С Рождеством Христовым! Душевные поздравления в картинках и стихах для близких и друзей

Рождество традиционно празднуют в кругу семьи

Рождество Христово является одним из самых светлых праздников, наполненный теплом, радостью и верой в чудо. А канун Рождества, который отмечается сегодня, 24 декабря, называют Сочельником — это вечер молитв, тишины и надежды.

Рождество — это торжественный день для всех христиан, который символизирует рождение Иисуса Христа. Этот праздник объединяет миллионы людей по всему миру, наполняя дома радостью и семейным теплом. По традиции, утро Рождества начинается с праздничного богослужения, где звучат молитвы о мире, добре и благополучии. Главным символом праздника является рождественская звезда, которая напоминает о Вифлеемской звезде, приведшей волхвов к новорожденному Христу.

Рождество Христово напоминает всем о ценности любви, милосердия и единства, вдохновляя на добрые дела и искренние поступки. В этот праздник принято собираться всей семьей, готовить вкусные блюда и накрывать богатый стол, а также поздравлять друзей и близких и дарить подарки.

"Телеграф" подготовил подборку душевных открыток и стихов с Рождеством Христовым! Пожелайте родным крепкого здоровья, мира и семейного благополучия!

С Рождеством Христовым 2024

Поздравляем с Рождеством,

Радость пусть войдет в ваш дом,

Бог хранит от всех проблем,

Бед чтоб не было совсем,

Мир, спокойствие, уют

Вместе с Рождеством придут,

Мы желаем вам добра,

Благ всех, счастья и тепла!

Открытки с Рождеством Христовым

Горит на небе яркая звезда,

Которая несет всем нам надежду.

Так пусть сияет вам она всегда

Так, как не сияла никогда вам прежде!

Пусть наполняется ваш дом добром,

И пусть в нём будет всё всегда в порядке.

Со светлым вас Христовым Рождеством!

Любви вам, мира в доме и достатка!

Поздравляем с Рождеством Христовым

Пусть в светлый праздник, Рождество,

Исполнится всё то, о чём мечтали.

Пусть будут радость в доме и добро,

А сердце пусть не ведает печали.

Желаю много искренних чудес,

Тепла любви, душевной чистоты.

И пусть снежинки падают с небес,

Храня покой небесной красоты.

С Рождеством Христовым — открытки и стихи

Пусть Рождество Христово принесет,

Удачу, радость, много-много счастья,

И в дом ваш доброта пускай войдет,

Забрав тревоги, горести, ненастье.

Под звон прекрасный всех колоколов

Пусть снизойдет на вас благословение,

И в душу каждого тепло и мир войдет,

Поселит в дом любовь и вдохновение.

Картинки и стихи с Рождеством Христовым

В чудесный праздник Рождества

Хочу я пожелать добра,

Побольше в жизни волшебства,

Удачи, счастья и тепла!

Твой Ангел пусть тебя хранит

От всех болезней и невзгод,

Господь тебя пусть защитит

От огорчений и забот!

Рождество Христово 25 декабря — поздравления

"Телеграф" писал ранее, какие молитвы следует читать на Рождество на украинском языке. Они помогут защитить вас и вашу семью.