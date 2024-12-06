В Киеве зажгли главную елку страны (репортаж)

Огни на елке зажег мэр столицы

Вечером 6 декабря, в День святого Николая в Киеве открыли главную елку страны. Новогодняя красавица, украшенная к праздникам, уже сияет яркими огнями на Софийской площади.

На открытии побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он показал, как выглядит праздничное дерево и как проходит мероприятие.

Отметим, что в этом году было принято решение ставить елку белого цвета. Украшена она голубыми шарами и гирляндой, а на верхушке поставлена рождественская звезда.

Сегодня на площади собрались жители города, чтобы посмотреть, как зажгут новогоднюю елку. К слову, помимо главной пушистой красавицы, там установили ларьки с сувенирами.

И хотя ранее были сомнения, что рабочие успеют завершить монтаж праздничного дерева ко Дню святого Николая, открытие все же пройдет в установленные сроки. А огни на елке этим вечером зажег мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что как в Украине будут праздновать Николая и куда можно сходить. Хотя киевские власти решили отказаться от традиционных рождественских и новогодних мероприятий, концертов и народных гуляний, єто не повод оставаться дома. Развлечения для жителей и гостей столицы все же будут.